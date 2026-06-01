Сили оборони України значно посилили інтенсивність ударів середньої дальності, що призвело до масштабних порушень російської військової логістики на всьому театрі бойових дій — від тимчасово окупованої Луганщини до Криму.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Вогневий контроль тилів та руйнування логістики

За повідомленням 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр) від 31 травня, українські оператори безпілотників встановили стабільний вогневий контроль над ключовими тиловими містами: Луганськом, Старобільськом, Алчевськом, Брянкою та Кадіївкою, які розташовані за 50–90 кілометрів від лінії зіткнення.

Крім того, нещодавно українські дрони успішно відпрацювали по контрольно-пропускному пункту «Ізварине» на кордоні з РФ, що знаходиться на відстані понад 205 кілометрів від позицій запуску. Аналітики ISW зазначають, що така активізація спричинила ланцюгову реакцію на фронті.

«Протягом останніх кількох місяців українські війська значно активізували свою кампанію ударів середньої дальності, що викликало ланцюгову реакцію на полі бою та сповільнило просування Росії. Ці удари протягом останніх тижнів створили логістичні проблеми для російських військ на півдні України і тепер також впливають на логістику Росії в окупованій Луганській області», — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри підтверджують знищення російської військової техніки вздовж ключових логістичних артерій, зокрема на трасах Дебальцеве — Луганськ, Алчевськ — Кадіївка, Костянтинівка — Донецьк та на стратегічному маршруті Маріуполь — Бердянськ — Мелітополь — Генічеськ.

Реакція окупантів та зрив російського наступу

Серйозні проблеми визнають і самі російські військові блогери. Вони скаржаться, що українські безпілотники вільно проривають ворожу систему ППО на Луганщині, досягаючи кордонів Ростовської області. Це вже спровокувало значний дефіцит палива, критично ускладнило постачання боєприпасів та зірвало ротацію особового складу загарбників.