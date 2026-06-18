Загадкова геологічна формація високо в горах східної Туреччини вже давно є предметом палких суперечок щодо того, чи може вона бути місцем зупинки біблійного Ноєвого ковчега. Тепер команда дослідників, яка вірить у штучне походження цього об’єкта, отримала офіційний дозвіл від турецької влади на проведення масштабного наукового вивчення.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

Проєкт під назвою Noah’s Ark Scans анонсував безпрецедентну експедицію до формації Дурупінар, що розташована за 30 кілометрів на південь від гори Арарат. Цей об’єкт став відомим світу менше століття тому, коли у 1948 році після сильних дощів та землетрусів зсув ґрунту оголив контури, що нагадують форму гігантського судна.

Для того, щоб зазирнути під землю, науковці планують використати найсучасніше обладнання: системи дистанційного зондування, технології неруйнівного буріння та спеціального підземного дрона Gopher, який має скласти детальну 3D-карту прихованих структур.

Попередні радіолокаційні сканування вже показали багатонадійні результати. На глибині близько шести метрів апаратура зафіксувала правильні кути, порожнечі та обриси, що нагадують довгі коридори і просторі кімнати — імовірно, стійла для тварин. Крім того, розміри самої формації практично ідеально збігаються з біблійними описами ковчега: близько 157 метрів завдовжки, 26 метрів завширшки та 16 метрів заввишки.

Ще одним вагомим доказом на користь теорії став аналіз ґрунту. Дослідники виявили, що всередині формації земля містить значно більше органічних речовин і калію порівняно з навколишньою місцевістю. Хімічні показники вказують на те, що в цьому місці могла знаходитися величезна кількість гниючої деревини.

Вчені сподіваються, що нова експедиція, яка розпочнеться вже цього року, надасть світу беззаперечні докази автентичності біблійної історії. Дослідники також нагадують, що у стародавніх текстах йдеться про зупинку ковчега в «горах Араратських» — тобто в цілому гірському регіоні, а не на самій вершині гори Арарат.