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Мегаземлетрус 2025 року розбудив вулкан, який спав 500 років

Автор: Денис Коротинський

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Вулкан Крашеніннікова на півострові Камчатка не проявляв жодної активності майже п’ять століть і не демонстрував жодних тривожних ознак перед катастрофою. Проте після надпотужного землетрусу магнітудою 8,8 він несподівано ожив і викинув гігантський стовп попелу.

Про це повідомляє науковий портал ScienceAlert

Команда вулканологів під керівництвом Джеймса Хікі з Ексетерського університету у Великій Британії з’ясувала, що протягом дев’яти років супутникові радари фіксували лише повільне осідання ґрунту навколо вулкана зі швидкістю близько 4 міліметрів на рік, а сенсори не фіксували виходу діоксиду сірки. Попри такий спокій, підземні поштовхи спричинили ланцюгову реакцію.

«Тривале струшування від землетрусу, ймовірно, сприяло виділенню летких речовин, росту газових бульбашок та подальшій дестабілізації резервуара в системі, яка вже була механічно схильною до руйнування», — пояснюють дослідники.

Науковці наголошують, що прямий удар від поштовхів не міг миттєво зруйнувати підземну структуру, тому вулкан зреагував не одразу, а приблизно через дві доби. Протягом 475 років тиші в магматичному резервуарі на глибині близько шести кілометрів накопичувалися леткі гази. Землетрус спрацював подібно до струшування пляшки з газованим напоєм: бульбашки почали стрімко збільшуватися, тиск критично зріс, після чого 32 мільйони кубічних метрів магми пробили вертикальну тріщину в корі.

Автори дослідження називають цей феномен «прихованим критичним станом». Він доводить, що навіть ті вулкани, які століттями виглядають цілком безпечними за всіма зовнішніми супутниковими та сейсмічними датчиками, можуть бути заряджені на вибух і чекають лише відповідного підземного поштовху.

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Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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