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Після землетрусу в Колумбії: вчений попередив про загрозу для Каліфорнії

Автор: Денис Коротинський

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Геофізик Стефан Бернс заявив, що після потужного землетрусу магнітудою 7,4 у Колумбії сейсмічна загроза для Каліфорнії зросла. Особливу увагу він звернув на південь штату та розлом Сан-Андреас.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

«Каліфорнія дуже давно очікує на великий землетрус. Загалом ризик стосується всього штату, але південна Каліфорнія може бути в більшій небезпеці», — заявив Бернс

За його версією, сейсмічні хвилі від сильного землетрусу здатні впливати на вже напружені геологічні структури. Найбільш критичним періодом він назвав найближчі шість-дванадцять місяців.

Водночас такі заяви не є підтвердженим прогнозом землетрусу. Геологічна служба США (USGS) наголошує, що сучасна наука не вміє точно передбачати місце, час і магнітуду майбутніх великих землетрусів.

У USGS також зазначають, що великі землетруси за певних умов можуть спричиняти динамічне збурення в інших сейсмічно активних районах. Однак твердження про передачу небезпечного напруження на тисячі кілометрів і неминучий великий землетрус не має достатнього наукового підтвердження.

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Бернс стверджує, що раніше попереджав про можливість сильного землетрусу в Колумбії. Нинішню активність він пов’язує з попередніми потужними поштовхами у районі Тихоокеанського вогняного кільця.

Офіційні сейсмологи при цьому закликають орієнтуватися не на конкретні «пророцтва», а на довгострокові карти сейсмічної небезпеки та готовність до можливих землетрусів.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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