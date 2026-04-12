ВажливоУкраїна

Переговори з РФ: Пєсков назвав умову для закінчення війни «вже сьогодні»

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, що закінчення війни проти України можливе «вже сьогодні». Однак для цього Київ має капітулювати та виконати старі територіальні ультиматуми Москви.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Коментарі.

Так представник російського диктатора відреагував на слова віцепрезидента США Джей Ді Венса. Американський політик напередодні зазначив, що суперечка в можливих переговорах фактично зводиться до «кількох квадратних кілометрів».

Пєсков із цією тезою погодився. Він заявив, що Росії нібито залишилося окупувати близько 17-18% території Донецької області для виходу на адміністративні кордони, після чого може початися переговорний процес. Традиційно для російської пропаганди, речник Кремля переклав усю відповідальність за продовження кровопролиття на українське керівництво.

«Стійкий мир у перспективі можна забезпечити вже в режимі сьогодні, але для цього Зеленський має ухвалити відомі рішення. Поки Зеленський не набереться сміливості і не візьме на себе відповідальність за свої рішення, триватиме війна», — видав Пєсков російським пропагандистам.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спростовують оптимістичні заяви Кремля про швидке захоплення регіону. Значна частина Донбасу, зокрема такі великі міста як Краматорськ, Слов’янськ та Покровськ, залишаються під надійним контролем ЗСУ.

Темпи наступу окупантів суттєво сповільнилися порівняно з початком вторгнення. За оцінками експертів ISW, для захоплення всієї Донеччини Росії знадобиться щонайменше два роки виснажливих боїв, а ціна такого просування складе близько 500 тисяч втрат.

Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Перехопили ініціативу: ЗСУ відкинули окупантів на чотирьох гарячих напрямках

Гончаренко Людмила -
Збройні сили України продовжують ламати плани ворога на сході...

Скільки ще триватиме війна в Україні: у Раді пояснили гучну заяву про резерви на 10 років

Гончаренко Людмила -
Народний депутат Олександр Мережко роз'яснив свої слова про те,...

Зеленський розкрив плани Путіна: коли росіяни хочуть захопити Покровськ

Денис Коротинський -
Російські війська намагаються активізувати масштабний наступ на сході України....

Буферна зона на Вінниччині: в ISW розкрили нові територіальні плани Росії

Гончаренко Людмила -
Апетити Кремля виходять далеко за межі Донбасу. Російське командування...