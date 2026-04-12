Переговори з РФ: Пєсков назвав умову для закінчення війни «вже сьогодні»

Речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, що закінчення війни проти України можливе «вже сьогодні». Однак для цього Київ має капітулювати та виконати старі територіальні ультиматуми Москви.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Коментарі.

Так представник російського диктатора відреагував на слова віцепрезидента США Джей Ді Венса. Американський політик напередодні зазначив, що суперечка в можливих переговорах фактично зводиться до «кількох квадратних кілометрів».

Пєсков із цією тезою погодився. Він заявив, що Росії нібито залишилося окупувати близько 17-18% території Донецької області для виходу на адміністративні кордони, після чого може початися переговорний процес. Традиційно для російської пропаганди, речник Кремля переклав усю відповідальність за продовження кровопролиття на українське керівництво.

«Стійкий мир у перспективі можна забезпечити вже в режимі сьогодні, але для цього Зеленський має ухвалити відомі рішення. Поки Зеленський не набереться сміливості і не візьме на себе відповідальність за свої рішення, триватиме війна», — видав Пєсков російським пропагандистам.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спростовують оптимістичні заяви Кремля про швидке захоплення регіону. Значна частина Донбасу, зокрема такі великі міста як Краматорськ, Слов’янськ та Покровськ, залишаються під надійним контролем ЗСУ.

Темпи наступу окупантів суттєво сповільнилися порівняно з початком вторгнення. За оцінками експертів ISW, для захоплення всієї Донеччини Росії знадобиться щонайменше два роки виснажливих боїв, а ціна такого просування складе близько 500 тисяч втрат.