Перехопили ініціативу: ЗСУ відкинули окупантів на чотирьох гарячих напрямках

Збройні сили України продовжують ламати плани ворога на сході та півдні. Незважаючи на постійні штурми, українські захисники не лише міцно тримають оборону, а й здійснюють успішні просування одразу на кількох ключових ділянках фронту.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські окупаційні війська наразі не мають жодних підтверджених успіхів, тоді як ЗСУ покращили своє тактичне становище.

На Куп’янському напрямку геолокаційні кадри зафіксували просування українських сил на північний схід від Піщаного. Усі спроби ворога атакувати поблизу Петропавлівки, Курилівки та самого Куп’янська виявилися марними. Російські пропагандисти навіть змушені були визнати факт потужних контратак ЗСУ в цьому районі.

Важливі здобутки зафіксовано і на Слов’янському напрямку. Українські військові успішно просунулися в центральній частині Ямполя, що на південний схід від Лимана. Тим часом російські штурми на векторі Костянтинівка-Дружківка повністю захлинулися без жодного результату.

«Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Гришина на Покровському напрямку. Водночас російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському та Олександрійському напрямках, але не просунулися вперед», — наголошують в ISW.

Крім того, Сили оборони досягли успіху на Гуляйпільському напрямку. Захисники здійснили хоч і незначне, але стратегічно важливе просування у південній частині Добропілля. Це суттєво ускладнило російським окупантам утримання їхніх передових позицій у цьому регіоні.