Масові збої в роботі месенджерів та інтернету в Росії не пов’язані з новою мобілізацією. Володимир Путін просто боїться повторити долю іранського лідера і намагається сховатися від тотального стеження спецслужб.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на публікацію видання «Телеграф».

Відомий український дипломат та політик Роман Безсмертний пояснив справжні причини цифрового колапсу в РФ. За його словами, недавня ізраїльська спецоперація проти іранського лідера Алі Хаменеї стала справжнім шоком для російської верхівки. Вона наочно продемонструвала, що для відстеження та ліквідації перших осіб держави не потрібні фантастичні нанотехнології — достатньо зламати звичайні камери.

Як з’ясувалося, ізраїльським спецслужбам вдалося проникнути в системи зовнішнього аудіовізуального контролю завдяки так званим «чорним каналам», закладеним самими виробниками обладнання. Це дозволило розвідці отримати доступ до найпотаємніших моментів життя родини Хаменеї, його найближчих помічників, водіїв та обслуги.

«Ця операція призвела до шоку в Кремлі. Тому невипадково здійснюється повний демонтаж системи зовнішнього відеоконтролю. А для того, щоб зупинити проникнення через цю систему, в країні просто блокується інтернет», — зазначає Безсмертний.

Дипломат додає, що після цих подій союзники Ірану почали діяти на випередження. Наприклад, Китай вже ініціював демонтаж систем відео- та аудіозапису в окремих місцях. Росія ж обрала шлях жорстких заборон, намагаючись перекрити доступ до WhatsApp, Telegram та Viber. Цікаво, що подібні превентивні кроки стали сюрпризом і для українських спецслужб, тому певні заходи безпеки були вжиті навіть у Києві.

Російське суспільство почало протестувати через ці відключення, адже повноцінної вітчизняної альтернативи зручним месенджерам у РФ просто не існує. Проте експерт чітко наголошує: ці дії Москви не зумовлені підготовкою до масового призову чи військових операцій. Російський диктатор просто намагається нейтралізувати будь-які можливості цифрового доступу до свого оточення.