Українські безпілотники дедалі частіше завдають ударів по російських нафтопереробних заводах, що вже позначається на економіці країни-агресора. Росія скорочує експорт дизельного пального, стикається з його дефіцитом і змушена шукати альтернативні джерела постачання.

Про це повідомляє Fox News.

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Паливна криза посилює тиск на Кремль

За оцінками експертів, у Росії стрімко зростають ціни на пальне, а його нестача стає дедалі відчутнішою не лише в окупованому Криму, а й у багатьох російських регіонах. Опозиційний політик Максим Кац вважає, що це руйнує головну стратегію Кремля — переконати населення, що війна не впливає на повсякденне життя.

«Путін намагався переконати всіх, що Москва житиме звичним життям і ніхто не помітить війни. Але коли війна приходить додому, усе змінюється», — заявив Максим Кац.

На його думку, російська влада й надалі забезпечуватиме пальним насамперед армію, навіть якщо цивільне населення відчуватиме дедалі більший дефіцит.

Удари послаблюють військові можливості Росії

Колишній головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав наголосив, що Росія фізично не здатна захистити всі свої нафтопереробні заводи та енергетичну інфраструктуру.

«Кожен засіб ППО, який вони перекидають для захисту інфраструктури, не може працювати на фронті», — зазначив Брідлав.

Водночас аналітики звертають увагу, що Росія продовжує отримувати значні доходи від експорту скрапленого природного газу до країн ЄС. Попри це, українські удари вже створюють дедалі серйозніший тиск на економіку та військову логістику країни-агресора.