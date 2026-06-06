Популярні препарати для зниження ваги та контролю діабету, такі як Оземпік, Вегові, Мунджаро та Зепбаунд, здатні знижувати ризик розвитку раку молочної залози. Про це свідчать результати нового дослідження за участю понад 110 тисяч жінок.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на портал ScienceDaily.

Зниження ризику на 30 відсотків

За даними, які були представлені на щорічній зустрічі Американського товариства клінічної онкології (ASCO) 2026 року та опубліковані в журналі JCO Oncology Practice, жінки, які приймали препарати групи GLP-1, мали приблизно на 30% нижчу ймовірність розвитку раку грудей порівняно з тими, хто їх не використовував.

Медикаменти GLP-1 імітують природний гормон глюкагоноподібний пептид-1, який регулює апетит і рівень цукру в крові. Хоча вони були початково розроблені для лікування діабету 2 типу, зараз це одні з найбільш застосовуваних засобів для зниження ваги у США.

Деталі дослідження

Команда науковців проаналізувала електронні медичні картки 111 646 жінок віком від 45 до 80 років із індексом маси тіла (ІМТ) від 25. Усі пацієнтки проходили обстеження молочних залоз у медичній системі Penn Medicine з січня 2022 по червень 2025 року.

Серед них 15 264 особи мали задокументовані призначення препаратів GLP-1. Щоб зменшити ймовірність похибки, дослідники також застосували метод контрольної групи, порівнявши 30 528 жінок зі схожими характеристиками (вік, раса, ІМТ, щільність тканин грудей та статус діабету). Обидва аналізи підтвердили стійке зниження шансів розвитку онкології на понад 30%.

Механізм дії та подальші клінічні випробування

Науковці зазначають, що отриманий ефект не обмежується лише втратою маси тіла. Відомо, що ліки GLP-1 зменшують хронічне запалення, впливають на метаболізм і можуть коригувати епігенетичні процеси, які регулюють активність генів. Разом ці біологічні механізми здатні пригнічувати формування пухлин.

Професорка радіології Університету Пенсільванії Елізабет Макдональд підкреслила, що дослідження було обсерваційним. Для остаточного підтвердження прямого зв’язку науковці планують запуск багатоцентрових клінічних випробувань. Це дозволить з’ясувати, чи доцільно застосовувати ці медикаменти як інструмент профілактики для жінок із групи високого ризику.