Щоденне вживання води з лимоном може допомогти знизити ризик утворення деяких каменів у нирках. Однак популярне твердження про те, що такий напій нібито “очищає” чи “детоксує” нирки, наукового підґрунтя не має.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Як лимон впливає на камені у нирках

Лимонний сік містить лимонну кислоту, з якої утворюється цитрат. Він зв’язується з кальцієм у сечі та може перешкоджати формуванню й збільшенню кристалів, з яких виникають кальцій-оксалатні камені.

У дослідженні за участю 203 людей із повторними кальцій-оксалатними каменями вивчали вживання 60 мл свіжого лимонного соку двічі на день. Результати вказували на можливе зниження ризику повторного утворення каменів, хоча з часом ефект ставав менш очевидним через погане дотримання такого режиму.

Чи справді лимон “очищає” нирки

Фахівці наголошують: здорові нирки самі фільтрують кров, виводять відходи та регулюють баланс рідини. Лимон для цього не потрібен. Водночас достатнє споживання води є одним із ключових способів профілактики каменів, оскільки допомагає зменшити концентрацію мінералів у сечі.

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Кому варто бути обережним

Надмірна кількість лимонного соку через високу кислотність може пошкоджувати зубну емаль, а також провокувати печію, кислотний рефлюкс чи біль у животі.

Людям із тяжкою хронічною хворобою нирок не варто самостійно збільшувати споживання рідини: на пізніх стадіях її кількість та рівень калію можуть потребувати контролю лікаря.