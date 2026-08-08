Заморожування допомагає довше зберігати хліб свіжим, однак залишати його у звичайному паперовому пакеті з пекарні не варто. Таке пакування пропускає повітря та вологу, через що продукт швидше втрачає смак і може контактувати з іншими продуктами в морозильній камері.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Ofeminin.

Чому паперовий пакет не підходить

Папір не забезпечує герметичності. Через нього хліб може вбирати сторонні запахи, втрачати вологу та контактувати з частинками інших продуктів.

Важливо й те, що заморожування не стерилізує їжу. За даними фахівців із харчової безпеки, низька температура зупиняє або суттєво сповільнює розмноження більшості мікроорганізмів, але не обов’язково знищує їх. Після розморожування мікроорганізми, що збереглися, знову можуть активізуватися за сприятливих умов.

Особливо небажано допускати контакт хліба із сирим м’ясом або рибою. Саме тому продукти в морозильній камері потрібно зберігати добре запакованими.

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Як правильно заморожувати хліб

Перед заморожуванням випічку необхідно повністю охолодити. Хліб зручно заздалегідь нарізати скибочками або розділити на невеликі порції — тоді не доведеться розморожувати всю буханку. Замість паперового пакета краще використовувати герметичний пакет для заморожування або контейнер із кришкою. З пакета бажано видалити якомога більше повітря.

Для додаткового захисту хліб можна спочатку загорнути у папір для випікання, а потім помістити в герметичне пакування. Розморожувати необхідну порцію можна за кімнатної температури, після чого ненадовго підігріти її в духовці або тостері.

Якщо після зберігання на хлібі з’явилася пліснява, незвичний запах або липка консистенція, такий продукт краще не вживати.