Не поспішайте їсти цей рис: лікарі попередили про приховану небезпеку

Багато людей готують рис із запасом, щоб використовувати його протягом кількох днів. Однак залишати готовий рис на столі на всю ніч — небезпечна помилка, яка може призвести до харчового отруєння.

Про це повідомляє Verywell Health.

Чому не можна їсти рис, який простояв усю ніч

Фахівці пояснюють, що готовий рис є ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Якщо він довго перебуває при кімнатній температурі, у ньому може активно розвиватися Bacillus cereus — бактерія, яка часто стає причиною харчових отруєнь.

Особливу небезпеку становлять її спори, які здатні переживати навіть процес приготування їжі. Якщо після варіння рис залишити при температурі від 4°C до 60°C, бактерії починають швидко розмножуватися та виробляти токсини.

Які симптоми може викликати такий рис

Вживання рису, який пролежав усю ніч без холодильника, може спричинити два типи харчового отруєння.

Перший проявляється вже через 30 хвилин – 6 годин після їжі та супроводжується нудотою і блюванням.

Другий виникає приблизно через 6–15 годин і характеризується болем у животі, діареєю та спазмами. Зазвичай симптоми тривають близько доби.

Як правильно зберігати варений рис

Експерти радять не залишати готовий рис при кімнатній температурі довше ніж на дві години.

Після приготування його потрібно якнайшвидше охолодити, перекласти у неглибокий герметичний контейнер та поставити до холодильника.

Перед повторним вживанням рис слід добре розігріти до температури не менше 74°C (165°F). Якщо використовуєте мікрохвильову піч, страву бажано накрити та кілька разів перемішати для рівномірного прогрівання.