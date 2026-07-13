Багато людей вважають каву головним продуктом, який підвищує артеріальний тиск. Проте нові дослідження свідчать, що значно більшу небезпеку можуть становити звичайні солоні снеки, які часто обирають для швидкого перекусу.

Про це повідомляє Verywell Health.

Які продукти найбільше впливають на тиск

Фахівці зазначають, що картопляні чипси, солоні крекери, кренделі та інші ультраоброблені продукти з великою кількістю солі здатні швидко впливати на серцево-судинну систему. В одному з досліджень після вживання солоних чипсів систолічний артеріальний тиск зростав приблизно на 9%, а частота серцевих скорочень — на 16%. Перші зміни фіксували вже через 15 хвилин.

Водночас кава також може тимчасово підвищувати тиск, але її вплив зазвичай є менш вираженим і поступово слабшає протягом кількох годин.

«Регулярне вживання кави не пов’язане з підвищеним ризиком розвитку гіпертонії, тоді як надлишок солі в раціоні залишається одним із головних факторів ризику», — зазначають експерти.

Чому варто обмежити солоні снеки

Надлишок натрію змушує організм утримувати більше рідини, що збільшує об’єм крові та навантаження на судини. Якщо солоні ультраоброблені продукти стають щоденною звичкою, ризик розвитку гіпертонії та серцево-судинних захворювань суттєво зростає.

Найбільш чутливими до надлишку солі є люди з підвищеним артеріальним тиском, захворюваннями нирок або діабетом, літні люди, а також представники деяких етнічних груп. Медики наголошують, що скорочення споживання натрію залишається одним із найефективніших способів підтримувати здоровий артеріальний тиск і знизити ризик серцево-судинних ускладнень.