Російське командування поставило своїм військам новий жорсткий дедлайн: захопити околиці Краматорська до кінця травня. Окупанти вже стягують важку техніку та свіжі резерви, проте українські захисники завчасно розкрили цей план і готуються зустріти ворога.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на заяву речниці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольги Косенко в ефірі каналу «Армія – Медіа Сил оборони України».

За словами військовослужбовиці, наразі активність ворога на Краматорському напрямку залишається напрочуд низькою. Однак ця тиша є оманливою, адже розвідка Сил оборони фіксує інтенсивні спроби противника підсилити свої передові позиції перед масштабним ривком. Ворог не лише накопичує важку бронетехніку, але й перекидає додаткову живу силу.

Зокрема, у зоні відповідальності 56-ї бригади росіяни готуються кинути в бій щонайменше два свіжі батальйони. За даними української розвідки, головний удар окупантів буде зосереджений поблизу населених пунктів Майське та Віролюбівка. Головна мета цих штурмів — виконати наказ вищого керівництва та вийти на околиці Краматорська вже до 30 травня.

«Але, як знаємо, такі “фантастичні” плани у них не вперше. Скоріше за все, усе закінчиться як завжди: командування на місцях відзвітує вищому командуванню, що вони досягли якихось успіхів, а насправді їхнє форсування далеко не таке активне, як би їм цього хотілося», — наголосила Ольга Косенко.

Подібна практика окозамилювання є традиційною для російської окупаційної армії. Польові командири РФ регулярно фальсифікують звіти про вигадані перемоги, щоб уникнути гніву генералів. Тим часом українські оборонці повністю контролюють ситуацію на Краматорському напрямку, знають про всі задуми ворога і готові перетворити амбітний травневий дедлайн окупантів на черговий ганебний провал.