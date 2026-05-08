Адміністрація Дональда Трампа розсекретила сенсаційні архіви щодо НЛО. Серед них — стенограма NASA 1965 року, де астронавти місії Gemini VII повідомляють про таємничий об’єкт на орбіті Землі. Цей документ сколихнув мережу та повернув інтерес до космічних загадок.

Оприлюднення сотень секретних файлів, фотографій та відео відбулося в рамках нової ініціативи Білого дому щодо максимальної прозорості у питаннях нерозпізнаних аномальних явищ (UAP).

У центрі уваги дослідників опинилася історична місія Gemini VII, що відбулася у розпал космічних перегонів у грудні 1965 року. Екіпаж у складі Френка Бормана та Джеймса Ловелла передав на Землю тривожне повідомлення. У розсекреченій стенограмі зафіксовано напружений діалог, під час якого Борман доповів Х’юстону про «чужака» (bogey), що супроводжував їхню капсулу.

Центр управління польотами відразу спробував раціоналізувати ситуацію, запитавши, чи не міг цей об’єкт бути просто частиною їхньої ж ракети-носія або природним оптичним явищем. Проте астронавти чітко відрізняли власне космічне сміття від аномалії, яка рухалася попереду їхнього корабля.

«У нас тут є уламки, але це — реальне спостереження», — сказав Френк Борман, відкидаючи скептицизм Х’юстона. Астронавт додав, що бачить масивний об’єкт та сотні дрібних частинок, які дрейфують за кілька миль від космічного апарата.

Колега Бормана, Джеймс Ловелл (який згодом стане легендою місії «Аполлон-13»), підтвердив наявність аномалії. Він описав невідоме тіло як «блискучий об’єкт на сонці на чорному тлі», що повільно обертається. Показово, що на одній із рукописних сторінок внутрішнього звіту NASA була залишена пряма позначка «Спостереження НЛО Борманом», що підтверджує серйозне ставлення керівництва до цього інциденту.

Ця публікація стала першим великим кроком після лютневого указу Дональда Трампа про зняття грифу «секретно» з урядових матеріалів про інопланетне життя. І хоча уфологи вважають це беззаперечним доказом, скептики нагадують, що на зорі космічної ери астронавти часто стикалися з кристалами льоду чи скинутим обладнанням. У Білому домі також обережно наголосили, що ці файли є свідченнями очевидців, а не остаточними науковими висновками.