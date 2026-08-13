У данському містечку Альбек на узбережжі знайшли мертвою молоду самку гігантської акули — другого за розміром сучасного виду акул у світі. Тварина мала довжину 4,85 метра та важила близько пів тонни.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Nordsøen Oceanarium.

Протягом кількох днів акула плавала неподалік берега та привертала увагу місцевих жителів і туристів. Згодом її тіло виявили приблизно за кілометр на північ від порту Альбек, неподалік Скагена.

Вчені провели розтин гігантської акули

Фахівці з кількох данських наукових установ провели детальне дослідження тіла, однак однозначної причини смерті не встановили.

У кишечнику акули знайшли довгих паразитів, схожих на спагеті. Водночас науковці вважають, що їх було недостатньо, щоб серйозно вплинути на стан тварини.

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«Ми знайшли паразитів у кишечнику акули — довгих черв’яків, схожих на спагеті. Однак їх було не настільки багато, щоб вважати, що це вплинуло на здоров’я акули або що вона була хвора», — розповіла біологиня Крістіна Ідесен.

Причина смерті досі залишається загадкою

Дослідники не виявили ознак травм, серйозних захворювань або пластику в організмі тварини. У шлунку також залишалися планктон і дрібні ракоподібні, що свідчить: акула харчувалася приблизно за добу до загибелі.

Науковці планують провести додаткові лабораторні аналізи. Крім того, голову акули дослідять за допомогою комп’ютерної томографії в університетській лікарні Орхуса, щоб перевірити наявність прихованих інфекцій або інших патологій.

«Ми дуже зацікавлені й сподіваємося, що зможемо отримати відповіді», — зазначила Ідесен.

Гігантська акула може виростати більш ніж до 10 метрів і переважно живе в Атлантичному та Тихому океанах. Для людей цей вид небезпеки не становить і перебуває під охороною.