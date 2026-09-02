Матча може допомагати підтримувати стабільний рівень цукру в крові завдяки катехінам, L-теаніну та іншим біоактивним сполукам. Найкраще пити її без доданого цукру, оскільки солодкі сиропи та готові суміші можуть зменшити потенційну користь напою.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Як матча може впливати на рівень цукру

Однією з ключових сполук у матчі є EGCG — катехін, який може покращувати чутливість клітин до інсуліну. Завдяки цьому організму легше використовувати глюкозу з крові як джерело енергії.

Матча також містить кверцетин та інші антиоксиданти. Вони можуть уповільнювати засвоєння вуглеводів і зменшувати окислювальний стрес, що потенційно допомагає уникати різких стрибків цукру після їжі.

Ще одна особливість напою — поєднання кофеїну та L-теаніну. За словами дієтологів, така комбінація забезпечує м’якший стимулювальний ефект, ніж кава, і може допомагати уникати різких змін рівня кортизолу та глюкози.

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Скільки матчі варто пити

Фахівці радять помірне регулярне вживання. Оптимальною кількістю вважають 1–2 порції на день, що відповідає приблизно 1–2 чайним ложкам якісного порошку матча.

Водночас збільшувати кількість без потреби не варто. Дуже високі дози екстракту зеленого чаю в рідкісних випадках пов’язували з проблемами з печінкою.

Щоб матча не спричиняла різкого підвищення цукру, краще обирати 100% чистий порошок без підсолоджувачів. Готувати напій можна на воді, звичайному молоці або несолодкому рослинному напої.

У кафе варто просити матча-лате без цукру або з мінімальною його кількістю. Якщо хочеться солодшого смаку, краще додати зовсім трохи меду або кориці.