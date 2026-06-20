Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час зустрічі в Анкориджі у серпні 2025 року Дональд Трамп та Володимир Путін обговорювали не лише шляхи завершення війни, а й масштабний план розподілу територій України. Ця гіпотетична угода передбачала передачу Росії навіть тих українських земель, які Київ продовжував контролювати.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на телеканал France 2.

За крок до катастрофічної угоди

На початку 2025 року Дональд Трамп був переконаний у неминучій поразці України, і це враження лише посилилося після його напруженої зустрічі з Володимиром Зеленським. За словами Макрона, коли Трамп та Путін зустрілися на Алясці, угода про здачу територій була практично «на столі».

Однак вирішальну роль у зриві цих домовленостей відіграли європейські союзники. Спеціальна дипломатична делегація терміново вирушила до США, щоб донести до Білого дому реальну картину з фронту та наголосити на абсолютній неприйнятності подібних поступок. Дипломати пояснили, що попри всі песимістичні прогнози, українська армія не зазнала поразки і продовжує успішно чинити опір російській агресії.

Зміна риторики Вашингтона

Європейське втручання та стійкість українського суспільства змусили американського президента переглянути свої попередні оцінки. Трамп визнав хибність прогнозів про те, що Україна нібито «не переживе зиму».

«Цей шлях – насамперед і здебільшого перемога українців в їхніх можливостях та надійності. Трамп побачив, що все, що йому казали… було неправдою», — наголосив Еммануель Макрон.

Французький лідер підсумував, що зараз ставлення Трампа до України кардинально змінилося. Замість скептицизму американський президент тепер відчуває повагу до українського народу, відзначаючи його мужність та інноваційність на полі бою.