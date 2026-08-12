Президент РФ Володимир Путін пригрозив «дзеркальними кроками», якщо західні країни затримуватимуть російські торговельні судна, зокрема у Тихому океані. На думку експерта Валерія Клочка, Москва таким чином намагається залякати Європу та послабити її підтримку України.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на 24 Канал.

Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок вважає, що Росія активно використовує слабку реакцію європейських держав на провокації та погрози.

«Путін демонструє, що він може завдати різного роду удару по Європі. І такі удари вже завдаються», — заявив експерт.

За його словами, Москва прагне переконати європейські країни скоротити допомогу Україні та вплинути на Київ, щоб той погодився на умови, вигідні Кремлю. Однією з ключових вимог Росії залишається вихід українських військ із Донецької області.

Клочок наголосив, що навіть можливе припинення активних бойових дій не означатиме завершення протистояння. Війна, за його оцінкою, може перейти у гібридну та політичну форми.

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«Заява Путіна — це намагання переконати і залякати Європу, що вона має подумати щодо санкцій. Це не нове — до такої риторики Росія вдається постійно», — зазначив він.

Експерт також вважає, що Росія й надалі говоритиме про переговори лише на власних умовах, паралельно демонструючи військову силу.

Клочок звернув увагу, що характер сучасної війни суттєво змінився, а інші держави, зокрема Китай, активно вивчають досвід бойових дій в Україні для підготовки своїх військових.