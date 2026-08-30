Здоров'я

Магнітні бурі у вересні: названо дати найсильніших геомагнітних коливань

Автор: Денис Коротинський

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У вересні очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності. Найпомітніші коливання попередньо прогнозують у середині та наприкінці місяця. Водночас довгостроковий прогноз може змінитися залежно від активності Сонця.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на дані NOAA Space Weather Prediction Center.

За попереднім прогнозом, 1–3 вересня геомагнітна ситуація має бути спокійною. Незначні коливання можливі 4–5 вересня.

Більш помітне зростання геомагнітної активності очікується 10–12 вересня. Цей період називають одним із найбільш неспокійних у першому місяці осені.

Ще один період підвищеної активності попередньо прогнозують 25–28 вересня. Геомагнітні коливання можуть тривати кілька днів, але їхню можливу інтенсивність ще уточнюватимуть.

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Фахівці наголошують, що календар магнітних бур на весь місяць не можна вважати остаточним. Найточніші прогнози геомагнітної ситуації складають лише на найближчі кілька днів, тому дати та інтенсивність коливань можуть змінюватися.

Під час геомагнітних коливань деякі люди повідомляють про головний біль, втому, порушення сну або дратівливість. Водночас ці симптоми неспецифічні та можуть виникати з багатьох інших причин.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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