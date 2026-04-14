Магнітна буря 15 квітня: наскільки потужним буде удар та як його пережити

У понеділок, 15 квітня, геомагнітний фон Землі зазнає відчутних коливань. Фахівці прогнозують різке підвищення сонячної активності, що може суттєво вплинути на самопочуття метеочутливих людей на початку робочого тижня.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на Meteoagent.

Згідно з графіком, після відносно спокійних вихідних магнітосфера знову стане неспокійною. Показник К-індексу 15 квітня сягне 4 балів, що відповідає «жовтому» (помірному) рівню небезпеки. Це ще не повноцінна магнітна буря, яка зазвичай класифікується від 5 балів (червоний рівень), але вже досить потужне геомагнітне збурення. На щастя, такий стан триватиме недовго, і вже 16 квітня показник знизиться до безпечних 2,7 бала.

Вчені використовують К-індекс для класифікації геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9, де 4 бали є своєрідним перехідним етапом між нормою та сильною бурею. Хоча радіоелектронні прилади та системи зв’язку за таких умов працюють без перебоїв, людський організм часто реагує на подібні зміни магнітного поля як чутливий барометр. У цей час може відбуватися непомітне для ока уповільнення капілярного кровообігу, що спричиняє легке кисневе голодування тканин.

Саме через це метеозалежні люди, літні особи та пацієнти з хронічними серцево-судинними захворюваннями опиняються у зоні ризику. Коливання можуть спровокувати головний біль, раптові стрибки артеріального тиску, відчуття сильної втоми та безсоння.

Щоб мінімізувати негативний вплив, медики радять 15 квітня дотримуватися щадного режиму, уникати стресів, відмовитися від кави на користь чистої води та більше часу провести на свіжому повітрі.