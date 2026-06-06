Кожен день має своїх небесних покровителів, і 7 червня не є винятком. Цього дня багато людей відзначають свої іменини. Якщо серед ваших рідних, друзів чи колег є ті, хто святкує День ангела, не забудьте зробити їм приємне!

Нижче ми зібрали для вас списки імен за обома календарями, їхнє значення та найкращі привітання, якими можна поділитися з іменинниками.

Кого вітати з Днем ангела 7 червня

Залежно від того, якого стилю літочислення ви дотримуєтеся, списки іменинників відрізнятимуться:

За новим (новоюліанським) календарем:

Антон — ім’я має латинське походження і означає «вступати в бій». Зазвичай в дорослому віці Антони стають пристрасними та працьовитими.

Богдан — має старослов’янське коріння, тлумачиться як «Богом даний». Такі люди часто доброзичливі, творчі та безкорисливі.

Василь — давньогрецьке ім’я, що перекладається як «цар». Василі — оптимісти, життєлюби та врівноважені особистості.

Віктор — має латинське коріння і тлумачиться як «перемога». У дорослому віці Віктори зазвичай завзяті, цілеспрямовані, але водночас вразливі та добродушні.

Володимир — ім’я старонімецького походження, означає «велика сила».

Також сьогодні іменини святкують: Афанасій, Валентин, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда та Марія.

За старим (юліанським) календарем:

Іван — ім’я єврейського походження, що означає «Бог помилував».

Інокентій — ім’я, яке перекладається як «невинний».

Федір (Теодор) — давньогрецьке ім’я, що тлумачиться як «дарований Богом».

Олена — святкує День ангела за старим стилем.

Ян — ще одне ім’я, яке вшановується за юліанським календарем 7 червня.

Найкращі привітання з Днем ангела 7 червня у прозі

Ось кілька готових і теплих варіантів, які можна надіслати в месенджері чи SMS:

Щире та душевне: Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди йде поруч, оберігаючи від бід і вказуючи найсвітліший шлях. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше радості, тепла, міцного здоров’я та безмежного щастя!

Побажання успіху: З іменинами! Нехай твій ангел-охоронець допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю гармонії в душі, невичерпної енергії, натхнення та віри у власні сили. Хай кожен день дарує приємні сюрпризи!

Коротке повідомлення: З Днем ангела! Нехай небесний захисник береже тебе кожну хвилину, а вдома завжди панують любов, спокій і добробут!

Найкращі привітання з іменинами у віршах

Шукаєте красиві рядки для листівки? Ці вірші чудово підійдуть:

Універсальне і тепле: З Днем ангела щиро тебе я вітаю, Здоров’я й любові у долі бажаю! Хай ангел Господній тебе оберігає, На правильний шлях у житті наставляє. Хай щастя і радість щодня прибувають, А всі негаразди тебе оминають!

Коротке побажання: Твій ангел-хранитель — надійний твій друг, Хай він захистить від негод і недуг. Бажаю в житті тільки світлих доріг, І щоб у всьому Господь допоміг!

Історія свята 7 червня

За новим (новоюліанським) церковним календарем 7 червня українці вшановують пам’ять святого священномученика Феодота (Теодота) Анкирського. Він жив у III–IV століттях під час жорстоких гонінь на християн за імператора Діоклетіана. Святий володів корчмою, яка стала притулком для вірян, таємною лікарнею і місцем проведення християнських богослужінь. За своє праведне життя Феодот отримав від Бога дар зцілення недуг.

За старим (юліанським) стилем 7 червня православні згадують третє обрітення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.

У народному календарі 7 червня відоме як свято «Федот Урожайник» або «Теодот Страж». У давнину вірили, що святий мученик охороняє майбутній хліб від негоди, тому цього дня часто молилися про щедрий врожай.