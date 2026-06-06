Кожен день має своїх небесних покровителів, і 7 червня не є винятком. Цього дня багато людей відзначають свої іменини. Якщо серед ваших рідних, друзів чи колег є ті, хто святкує День ангела, не забудьте зробити їм приємне!
Нижче ми зібрали для вас списки імен за обома календарями, їхнє значення та найкращі привітання, якими можна поділитися з іменинниками.
Кого вітати з Днем ангела 7 червня
Залежно від того, якого стилю літочислення ви дотримуєтеся, списки іменинників відрізнятимуться:
За новим (новоюліанським) календарем:
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Антон — ім’я має латинське походження і означає «вступати в бій». Зазвичай в дорослому віці Антони стають пристрасними та працьовитими.
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Богдан — має старослов’янське коріння, тлумачиться як «Богом даний». Такі люди часто доброзичливі, творчі та безкорисливі.
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Василь — давньогрецьке ім’я, що перекладається як «цар». Василі — оптимісти, життєлюби та врівноважені особистості.
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Віктор — має латинське коріння і тлумачиться як «перемога». У дорослому віці Віктори зазвичай завзяті, цілеспрямовані, але водночас вразливі та добродушні.
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Володимир — ім’я старонімецького походження, означає «велика сила».
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Також сьогодні іменини святкують: Афанасій, Валентин, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда та Марія.
За старим (юліанським) календарем:
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Іван — ім’я єврейського походження, що означає «Бог помилував».
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Інокентій — ім’я, яке перекладається як «невинний».
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Федір (Теодор) — давньогрецьке ім’я, що тлумачиться як «дарований Богом».
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Олена — святкує День ангела за старим стилем.
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Ян — ще одне ім’я, яке вшановується за юліанським календарем 7 червня.
Найкращі привітання з Днем ангела 7 червня у прозі
Ось кілька готових і теплих варіантів, які можна надіслати в месенджері чи SMS:
Щире та душевне: Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди йде поруч, оберігаючи від бід і вказуючи найсвітліший шлях. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше радості, тепла, міцного здоров’я та безмежного щастя!
Побажання успіху: З іменинами! Нехай твій ангел-охоронець допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю гармонії в душі, невичерпної енергії, натхнення та віри у власні сили. Хай кожен день дарує приємні сюрпризи!
Коротке повідомлення: З Днем ангела! Нехай небесний захисник береже тебе кожну хвилину, а вдома завжди панують любов, спокій і добробут!
Найкращі привітання з іменинами у віршах
Шукаєте красиві рядки для листівки? Ці вірші чудово підійдуть:
Універсальне і тепле: З Днем ангела щиро тебе я вітаю, Здоров’я й любові у долі бажаю! Хай ангел Господній тебе оберігає, На правильний шлях у житті наставляє. Хай щастя і радість щодня прибувають, А всі негаразди тебе оминають!
Коротке побажання: Твій ангел-хранитель — надійний твій друг, Хай він захистить від негод і недуг. Бажаю в житті тільки світлих доріг, І щоб у всьому Господь допоміг!
Історія свята 7 червня
За новим (новоюліанським) церковним календарем 7 червня українці вшановують пам’ять святого священномученика Феодота (Теодота) Анкирського. Він жив у III–IV століттях під час жорстоких гонінь на християн за імператора Діоклетіана. Святий володів корчмою, яка стала притулком для вірян, таємною лікарнею і місцем проведення християнських богослужінь. За своє праведне життя Феодот отримав від Бога дар зцілення недуг.
За старим (юліанським) стилем 7 червня православні згадують третє обрітення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.
У народному календарі 7 червня відоме як свято «Федот Урожайник» або «Теодот Страж». У давнину вірили, що святий мученик охороняє майбутній хліб від негоди, тому цього дня часто молилися про щедрий врожай.