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Лукашенко зробив нову заяву про війну в Україні та участь Білорусі

Автор: Гончаренко Людмила

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із новою заявою щодо війни в Україні. Він запевнив, що білоруси не прагнуть воювати, але, за його словами, «перед ворогом не схилятимуть голови».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на БЕЛТА.

Під час церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних закладів Лукашенко розкритикував Європейський Союз, заявивши, що той узяв курс на мілітаризацію та витрачає мільярди на закупівлю озброєння. У затягуванні війни в Україні він звинуватив так звану «міжнародну партію війни», яка, за його словами, нібито зацікавлена у продовженні конфлікту.

За словами Лукашенка, білоруський народ «на генетичному рівні не сприймає війни», оскільки пережив важкі випробування під час Другої світової війни.

«Ми мирні люди, воювати не хочемо, але й перед ворогом голови схиляти не маємо наміру», — заявив Лукашенко.

Окремо білоруський лідер запевнив військових, що не має наміру відправляти їх «у цю бійню» проти України. Він також повторив, що Мінськ виступає за мирне врегулювання, однак, на його думку, цьому нібито перешкоджають зовнішні сили.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що Лукашенко неодноразово змінював свою позицію щодо можливого нападу на Україну. За його словами, з огляду на події 2022 року Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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