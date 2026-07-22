Деякі фрукти можуть допомогти підтримувати пам’ять, здоровий кровообіг у мозку та когнітивні функції з віком. Найбільше доказів науковці мають щодо чорниці та полуниці, однак користь для мозку також можуть приносити цитрусові, темний виноград і гранати.

Про це повідомляє EatingWell.

За словами експертів, жоден окремий продукт не здатний запобігти віковому погіршенню пам’яті, проте регулярне вживання різних фруктів у межах збалансованого раціону може позитивно впливати на роботу мозку.

Чорниця та полуниця

Чорниця багата на антоціани — рослинні сполуки, які покращують кровопостачання мозку та взаємодію між нервовими клітинами. Дослідження показують, що вона може позитивно впливати на пам’ять, концентрацію та здатність швидко перемикатися між завданнями.

Полуниця містить багато пеларгонідину — природного пігменту, який допомагає захищати клітини мозку від окисного стресу та підтримує здорові запальні процеси. Вчені також пов’язують регулярне вживання полуниці зі зниженням ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

Цитрусові, темний виноград і гранати

Апельсини, лимони та інші цитрусові є джерелом флаванонів, які підтримують здоров’я судин і покращують надходження кисню та поживних речовин до мозку.

Темний виноград, особливо сорту Concord, містить поліфеноли, що сприяють здоровому кровообігу та можуть покращувати пам’ять і виконавчі функції мозку.

Гранати багаті на поліфеноли, які під впливом кишкових бактерій перетворюються на речовини, що можуть позитивно впливати на пам’ять і роботу мозку. Дослідники зазначають, що регулярне вживання гранатів або гранатового соку може підтримувати здоров’я мозку.

Що ще допомагає підтримувати пам’ять

Експерти наголошують, що найкращий ефект дає не окремий продукт, а комплексний підхід. Для здоров’я мозку рекомендують регулярно їсти овочі, ягоди, фрукти, цільнозернові продукти, рибу та горіхи, достатньо рухатися, спати 7–9 годин на добу й підтримувати розумову та соціальну активність.