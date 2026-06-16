Хоча банани та апельсини містять природні цукри, вони по-різному впливають на рівень глюкози в організмі через різницю в глікемічному індексі (ГІ) та складі вуглеводів. Розуміння цих відмінностей є особливо важливим для людей із діабетом, предіабетом або тих, хто ретельно контролює споживання цукру.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на медичне видання Verywell Health.

Чому апельсини мають перевагу

Апельсини вважаються кращим вибором для контролю рівня цукру в крові, оскільки вони мають нижчий глікемічний індекс (35), тоді як у бананів цей показник становить 48. Порівняно з бананом, один середній апельсин містить значно менше вуглеводів (15,5 г проти 26,9 г) та калорій, що забезпечує м’якший вплив на рівень глюкози. Крім того, апельсини багаті на вітамін С і містять цитрусовий пектин — розчинну клітковину, яка нелегко перетравлюється та ефективно уповільнює засвоєння цукру після їжі. Також у цитрусових присутні специфічні флавоноїди (гесперидин і нарингін), які можуть покращувати чутливість до інсуліну.

Як правильно їсти банани

Попри вищий вміст вуглеводів, банани також можуть бути частиною здорового раціону, якщо знати один секрет. Головну роль відіграє ступінь стиглості: перестиглі плоди значно підвищують ризик гіперглікемії (високого рівня цукру), тоді як зелені або злегка недозрілі банани містять корисний резистентний крохмаль. Цей тип вуглеводів чинить опір розщепленню, що допомагає уповільнити травлення та навіть знизити рівень інсуліну натщесерце.

Правила безпечного вживання фруктів

Щоб мінімізувати вплив будь-яких фруктів на рівень глюкози, експерти радять дотримуватися трьох простих стратегій:

Їжте фрукти цілими, а не у вигляді соку. Цілі плоди містять неушкоджену клітковину та воду, які уповільнюють всмоктування глюкози, тоді як вичавлений сік викликає швидкий глікемічний стрибок.

Поєднуйте фрукти з білками або корисними жирами. Додавання до перекусу горіхів, грецького йогурту, насіння чи сиру уповільнює спорожнення шлунка та засвоєння вуглеводів.

Контролюйте розмір порцій. Навіть продукти з низьким ГІ можуть спричинити небажану реакцію, якщо з’їсти забагато продуктів, багатих на вуглеводи.

Загалом фахівці наголошують, що людям, які контролюють рівень цукру в крові, не потрібно повністю відмовлятися від фруктів. Набагато важливіше звертати увагу на розмір порцій, спосіб вживання та поєднання фруктів з іншими продуктами. За словами експертів, саме такі звички допомагають уникати різких стрибків глюкози та підтримувати стабільний обмін речовин.