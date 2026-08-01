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Лікар розкрив хитрість для боротьби зі спекою: її використовують у лікарнях

Автор: Аліна Павленко

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Спекотні ночі часто заважають швидко заснути, особливо якщо квартира не встигає охолонути після заходу сонця. Лікар Джонні Беттерідж радить простий спосіб, який допомагає швидше знизити температуру тіла. Для цього достатньо прикласти холодні компреси або пакети з льодом під пахви на кілька хвилин.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Express.

Чому варто охолоджувати саме пахви

За словами лікаря, під пахвами проходять великі кровоносні судини, розташовані близько до поверхні шкіри. Коли ця ділянка охолоджується, холоднішає і кров, яка потім швидше розносить нижчу температуру по всьому організму.

Для цього потрібно загорнути два пакети з льодом або холодні компреси в тонку тканину, покласти їх під пахви й полежати кілька хвилин. Якщо в кімнаті працює вентилятор, ефект може бути ще відчутнішим.

«Саме таку методику використовують медики для охолодження пацієнтів із дуже високою температурою або тепловим ударом», — пояснив лікар Джонні Беттерідж.

Які ще способи допомагають пережити спеку

Лікар також радить охолоджувати зап’ястки прохолодною водою, регулярно пити воду невеликими ковтками та вдень закривати вікна, щоб сонце менше нагрівало приміщення.

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Водночас дуже холодний душ може дати протилежний ефект. Через різке звуження судин організму стає складніше віддавати тепло, тому в спеку краще обирати прохолодний або ледь теплий душ.

Якщо ж перегрів супроводжується запамороченням, втратою свідомості, порушенням свідомості або дуже високою температурою тіла, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу. Такі симптоми можуть свідчити про тепловий удар, який потребує термінового лікування.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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