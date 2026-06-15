Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин смертності у світі. Проте захистити свої судини можна не лише за допомогою дорогих препаратів, а й завдяки правильному та цілком доступному харчуванню.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Mirror.

За статистикою, проблеми з серцем найчастіше розвиваються поступово і непомітно. Недостатня фізична активність, куріння та надмірне споживання солі створюють ідеальні умови для накопичення небезпечного жирового нальоту в артеріях — атеросклерозу. Саме він згодом обмежує кровотік і неминуче призводить до інфарктів або інсультів.

Тривожними дзвіночками, які вказують на вже наявні проблеми з мотором нашого організму, лікарі називають постійну незрозумілу втому, задишку та регулярні набряки ніг. Ситуацію часто ускладнюють і супутні захворювання, як-от діабет.

Однак медики мають і хороші новини: рівень холестерину та кров’яний тиск можна успішно контролювати за допомогою найпростіших дієтичних змін. Лікар Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) Каран Раджан поділився рецептом бюджетного і надзвичайно корисного перекусу.

За словами фахівця, щоденне вживання однієї чашки малини разом із невеликою жменею мигдалю стабільно знижує ризик розвитку серцевих захворювань щонайменше на 10%.

Секрет цієї смачної комбінації полягає в унікальних властивостях її інгредієнтів. Будь-які ягоди славляться своїми антиоксидантними властивостями, але малина є ще й чудовим джерелом калію. Цей мікроелемент відіграє критичну роль у повноцінному функціонуванні серцевого м’яза та допомагає ефективно знижувати артеріальний тиск.

Своєю чергою мигдаль просто переповнений вітаміном Е, магнієм та корисною клітковиною. Численні наукові дослідження доводять, що лише одна жменя цих горіхів на день здатна суттєво знизити рівень «поганого» холестерину в крові.

Поєднуючи ці два продукти, ви отримуєте потужний протизапальний перекус. Він насичує організм життєво необхідними поживними речовинами та б’є безпосередньо по головних ворогах серця — високому тиску та холестеринових бляшках у судинах.