Китайсько-канадський викладач Сюецін Цзян, якого в мережі називають «китайським Нострадамусом», заявив, що Сполучені Штати можуть програти затяжну війну з Іраном. Його прогноз привернув увагу після того, як дві попередні заяви професора — про повернення Дональда Трампа до Білого дому та високу ймовірність конфлікту США з Іраном — нібито справдилися.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

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Чому професор прогнозує поразку США

Ще у 2024 році Цзян стверджував, що нове президентство Трампа може привести Вашингтон до війни з Тегераном, зокрема через інтереси Ізраїлю. Третім прогнозом стала поразка США, яка, за його словами, здатна назавжди змінити світовий порядок.

Викладач пояснює свою позицію географією Ірану, чисельністю населення, складною місцевістю та здатністю країни вести тривалу війну на виснаження. Він вважає, що навіть початкові успіхи американської армії не гарантуватимуть стратегічної перемоги, а наземна операція може перетворитися на затяжний і надзвичайно дорогий конфлікт.

«Якщо ця війна відбудеться, Сполучені Штати не матимуть жодного шансу її виграти», — заявив Сюецін Цзян.

На чому ґрунтуються його прогнози

Цзян порівнює можливе вторгнення до Ірану із Сицилійською експедицією Афін у V столітті до нашої ери, яка завершилася катастрофою. Свої висновки він будує на аналізі історичних циклів, геополітичних інтересів і теорії ігор, а не на містичних передбаченнях.

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Професор також переконаний, що Іран роками готувався до протистояння, вивчав можливості американської та ізраїльської армій і здатний завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі союзників США у Перській затоці. Водночас його твердження залишаються авторським прогнозом, а не доведеним сценарієм розвитку подій.