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Медведєв виступив із погрозами Німеччині: заявив про прямий удар

Автор: Гончаренко Людмила

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив із погрозами на адресу Німеччини. Він заявив про можливість «прямого удару» по німецьких підприємствах військової промисловості та «інших місцях у Берліні».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на заяву Медведєва у Telegram.

Чим Медведєв пригрозив Німеччині

Заява пролунала після того, як влада Німеччини звинуватила Кремль в організації диверсії в аеропорту Лейпцига із застосуванням безпілотника та вибухівки. Президент Росії Володимир Путін відкинув ці звинувачення, назвавши їх бездоказовими. Подібну позицію озвучив і російський посол у Німеччині.

Медведєв пішов далі та заявив, що німецька влада заслуговує на значно жорсткішу відповідь.

«Вони заслуговують на прямий удар по всіх німецьких виробництвах військової техніки для бандерівської кліки. А цілком імовірно, і по деяких інших місцях у Берліні», — заявив Медведєв.

Москва обіцяє «дзеркальну» відповідь

Міністерство закордонних справ Росії також заявило про підготовку «дзеркальної» реакції на дії Німеччини. Представниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що Москва планує діяти за аналогією з відповідями на попередні санкції.

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Конкретних заходів вона не назвала. Йдеться, зокрема, про можливу реакцію Москви у разі закриття Німеччиною російського генерального консульства в Бонні та «Російського дому» в Берліні.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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