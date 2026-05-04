Кремль посилює захист Москви перед 9 травня: в ISW назвали причину

Через страх перед українськими дронами російське командування змушене терміново стягувати додаткові системи протиповітряної оборони до Москви напередодні параду 9 травня. Успішна кампанія ЗСУ з виснаження ворожої ППО поставила Кремль перед надзвичайно складним вибором.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 3 травня в російському сегменті Telegram з’явилися фотографії переміщення потужного зенітно-ракетного комплексу вулицями російської столиці. Місцеві ресурси прямо пов’язують це з підготовкою до захисту святкових заходів на Красній площі. Експерти українського мілітарного порталу Militarnyi ідентифікували цю техніку як комплекс С-400, хоча зазначили, що такі системи вже були розгорнуті навколо Москви раніше, що свідчить про спробу максимально ущільнити захист.

Стягування додаткових засобів ППО відбувається на тлі безпрецедентних заходів безпеки, які свідчать про невпевненість керівництва РФ. Ще 29 квітня Кремль офіційно визнав небезпеку, оголосивши, що цьогорічний парад у Москві пройде у максимально скороченому форматі. Влада РФ відмовилася від проходження важкої військової техніки та скасувала участь курсантів військових училищ, прямо посилаючись на загрозу масштабних і глибоких ударів українських безпілотників.

«Кампанія України проти російських засобів протиповітряної оборони (SEAD / DEAD) та удари по глибоких тилах Росії розтягнули традиційну російську ППО. Це змусило Росію приймати важкі рішення щодо того, де саме розміщувати засоби захисту, особливо з огляду на те, що українські удари продовжують цілеспрямовано знищувати російські зенітні системи», — наголошують аналітики ISW.

Таким чином, керівництво Росії опинилося в ситуації критичного дефіциту прикриття. Намагаючись захистити від публічної ганьби іміджевий парад Володимира Путіна в Москві, російське командування змушене оголювати інші стратегічно важливі об’єкти, зокрема нафтопереробні заводи та військові аеродроми в регіонах, які щодня стають мішенями для українських Сил оборони.