ВажливоУкраїна

Кремль посилює захист Москви перед 9 травня: в ISW назвали причину

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Через страх перед українськими дронами російське командування змушене терміново стягувати додаткові системи протиповітряної оборони до Москви напередодні параду 9 травня. Успішна кампанія ЗСУ з виснаження ворожої ППО поставила Кремль перед надзвичайно складним вибором.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Важливо для читачів:
Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

За даними аналітиків, 3 травня в російському сегменті Telegram з’явилися фотографії переміщення потужного зенітно-ракетного комплексу вулицями російської столиці. Місцеві ресурси прямо пов’язують це з підготовкою до захисту святкових заходів на Красній площі. Експерти українського мілітарного порталу Militarnyi ідентифікували цю техніку як комплекс С-400, хоча зазначили, що такі системи вже були розгорнуті навколо Москви раніше, що свідчить про спробу максимально ущільнити захист.

Стягування додаткових засобів ППО відбувається на тлі безпрецедентних заходів безпеки, які свідчать про невпевненість керівництва РФ. Ще 29 квітня Кремль офіційно визнав небезпеку, оголосивши, що цьогорічний парад у Москві пройде у максимально скороченому форматі. Влада РФ відмовилася від проходження важкої військової техніки та скасувала участь курсантів військових училищ, прямо посилаючись на загрозу масштабних і глибоких ударів українських безпілотників.

- Реклама -

«Кампанія України проти російських засобів протиповітряної оборони (SEAD / DEAD) та удари по глибоких тилах Росії розтягнули традиційну російську ППО. Це змусило Росію приймати важкі рішення щодо того, де саме розміщувати засоби захисту, особливо з огляду на те, що українські удари продовжують цілеспрямовано знищувати російські зенітні системи», — наголошують аналітики ISW.

Таким чином, керівництво Росії опинилося в ситуації критичного дефіциту прикриття. Намагаючись захистити від публічної ганьби іміджевий парад Володимира Путіна в Москві, російське командування змушене оголювати інші стратегічно важливі об’єкти, зокрема нафтопереробні заводи та військові аеродроми в регіонах, які щодня стають мішенями для українських Сил оборони.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

За крок назад можуть убити: у ISW розкрили нові методи армії РФ

Гончаренко Людмила -
Російське командування продовжує використовувати жорстокі сталінські методи для підтримки...

Розвідка ЗСУ в дії: в ISW розкрили деталі знищення сотні кадирівців на Сумщині завдяки «жучку»

Гончаренко Людмила -
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України реалізувало одну з...

Переговори з Трампом: в ISW розкрили справжню мету заяв Путіна про «перемогу» РФ

Гончаренко Людмила -
Російський диктатор Володимир Путін використав телефонну розмову з Дональдом...

ЗСУ посилили удари по тилу РФ: переробка нафти впала до мінімуму

Гончаренко Людмила -
Сили оборони України масштабували кампанію ударів по глибокому тилу...