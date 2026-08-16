Здоров'я

Коли найкраще гуляти у спеку: названо найбезпечніший час доби

Автор: Денис Коротинський

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У спекотні дні навіть звичайна прогулянка може підвищити ризик зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому важливо правильно обирати час для виходу на вулицю та враховувати не лише температуру, а й вологість повітря.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Коли найкраще гуляти у спеку

Найпрохолоднішим періодом доби зазвичай є ранній ранок — перед сходом сонця або невдовзі після нього. У цей час температура повітря найнижча, а сонячне випромінювання ще не досягло максимальної інтенсивності.

Другий оптимальний варіант — пізній вечір після заходу сонця, коли температура та ультрафіолетовий індекс починають знижуватися. Водночас інтенсивну прогулянку краще не планувати безпосередньо перед сном.

Фахівці радять перевіряти погодинний прогноз, оскільки в окремих регіонах найвища температура може триматися до пізнього вечора.

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Коли від прогулянки краще відмовитися

Важливим показником є індекс спеки, який враховує температуру та вологість і показує, як погода фактично відчувається організмом.

За рекомендаціями, при високих значеннях індексу спеки тривале перебування на вулиці та фізичні навантаження збільшують ризик теплових розладів. Якщо показник перевищує 105 °F — близько 41 °C, прогулянку краще перенести.

Які симптоми свідчать про перегрів

Насторожити повинні сильна спрага, головний біль, м’язові судоми, запаморочення, нудота, слабкість та прискорене серцебиття.

Особливо небезпечними є сплутаність свідомості, гаряча почервоніла шкіра та дуже висока температура тіла — це можуть бути ознаки теплового удару, який потребує термінової медичної допомоги.

Під час прогулянок у спеку важливо пити достатньо води, обирати затінені маршрути, використовувати сонцезахисні засоби та носити легкий одяг.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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