На перший погляд поєднання солі та солодкого кавуна може здатися дивним, однак у Туреччині, Мексиці, США та низці азійських країн цей спосіб використовують уже багато років. Особливо корисним він буває тоді, коли куплений кавун виявився не таким солодким, як очікувалося. Замість того щоб посипати його цукром, достатньо додати зовсім трохи солі, яка робить природний смак плода більш виразним.

Про це повідомляє EgészségKalauz.

Чому сіль робить кавун смачнішим

Сіль не збільшує вміст цукру в кавуні та не здатна перетворити незрілий плід на стиглий. Її дія пов’язана з особливостями людського смакового сприйняття. У невеликій кількості вона приглушує гіркуваті та менш приємні нотки, водночас підкреслюючи природну солодкість, аромат і соковитість м’якоті. Саме тому після додавання солі той самий шматок кавуна може здаватися свіжішим і насиченішим, хоча його склад насправді не змінюється.

Такий принцип давно застосовують не лише з фруктами. Кондитери часто додають дрібку солі до шоколаду, карамелі, кремів і випічки, щоб солодкі нотки відчувалися сильніше. Подібний ефект можна отримати з манго, ананасом або полуницею, однак із кавуном він особливо помітний через високий вміст води та м’який смак плода.

Як правильно додавати сіль до кавуна

Головне правило цього способу — не переборщити. Для одного шматка або кількох кубиків кавуна достатньо буквально однієї дрібки дрібної кухонної солі. Вона рівномірно розподіляється поверхнею і швидко розчиняється в соку. Якщо додати більше, солоність почне домінувати та повністю переб’є природний смак фрукта.

Грубу морську сіль також можна використовувати, однак із нею легше помилитися з кількістю. Деякі гурмани віддають перевагу пластівцям солі, які повільніше тануть і створюють легкий хрусткий контраст. Найкраще спочатку посипати невеликий шматок кавуна, порівняти його з несолоним і лише після цього вирішити, чи подобається таке поєднання.

Смак стане ще свіжішим, якщо додати кілька крапель лимонного або лаймового соку. Кислота врівноважує солодкість і робить аромат яскравішим. У Мексиці кавун нерідко подають із лаймом, сіллю та перцем чилі, тоді як у південних штатах США легке підсолювання кавуна давно вважають звичною літньою традицією.

Чи можна врятувати несолодкий кавун

Сіль допомагає лише трохи покращити смак плода, який виявився недостатньо солодким, але не здатна зробити смачним зовсім незрілий або водянистий кавун. Тому під час купівлі варто звертати увагу на його вагу, пляму на шкірці та звук під час постукування. Стиглий кавун зазвичай важкий для свого розміру, має кремово-жовту пляму на боці та видає глибокий, дещо порожнистий звук.

Додавання солі не змінює поживної цінності кавуна. Він і надалі залишається низькокалорійним плодом із високим вмістом води, а також містить вітамін С, попередники вітаміну А та лікопін. Водночас сіль збільшує споживання натрію, тому людям із підвищеним тиском або тим, хто дотримується безсольової дієти, варто користуватися цим способом дуже помірно.