Кожен день у церковному календарі присвячений пам’яті святих, і 6 червня — не виняток. Сьогодні багато людей відзначають свій День ангела. Якщо серед ваших рідних, друзів чи колег є іменинники, не забудьте подарувати їм частинку своєї уваги!

Ми зібрали для вас списки імен за обома календарями, їхнє значення, а також найкращі привітання, щоб ви могли легко зробити приємно своїм близьким.

Кого вітати з Днем ангела 6 червня

Через перехід на новий церковний стиль дати іменин змінилися. Щоб нікого не забути, перевірте списки за обома календарями:

За новим (новоюліанським) календарем:

Георгій (Єгор) — ім’я грецького походження, що означає «землероб». Зазвичай Георгії працьовиті, спокійні та надійні.

Іларіон — перекладається з давньогрецької як «веселий», «радісний». Іларіони — дуже життєрадісні, світлі й щирі люди.

Сусанна — ім’я з давнього івриту, що в перекладі означає «лілія».

Софія — має давньогрецьке коріння та перекладається як «мудра».

Ростислав — старослов’янське ім’я, яке означає «слава, яка зростає».

Лук’ян — давньоримське ім’я, яке тлумачиться як «світло».

Юліана — має латинське походження, перекладається як «посланниця Юпітера».

Віссаріон — ім’я давньогрецького походження, що тлумачиться як «лісовий».

За старим (юліанським) календарем:

Ксенія (Оксана) — давньогрецьке ім’я, що перекладається як «гостинна», «мандрівниця», «гостя».

Григорій — означає «той, що не спить».

Іван — ім’я єврейського походження, перекладається як «Бог помилував».

Микита — давньогрецьке ім’я, що означає «переможець».

Семен — форма давньоєврейського імені Шимон — «Бог почув».

Степан — від давньогрецького Стефанос — «вінок» або «корона».

Василь — перекладається як «цар», «царський».

Федір (Теодор) — означає «дарований Богом» або «Божий дар».

Найкращі привітання з Днем ангела 6 червня у прозі

Ось кілька готових варіантів, які можна легко скопіювати та надіслати в месенджері:

Душевне привітання: Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щодня охороняє тебе від лиха, веде правильним шляхом і наповнює серце світлом та добром. Бажаю сили духу, гармонії, натхнення й щасливої долі!

Щире побажання щастя: З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч — у радості й у випробуваннях, у рішучих кроках і тихих мріях. Бажаю, щоб життя твоє було щедрим на любов, здоров’я, щастя й добробут!

Коротке повідомлення: З іменинами! Хай кожен день буде наповнений любов’ю, добром і приємними несподіванками, а небесний покровитель завжди буде поруч.

Найкращі привітання з іменинами у віршах

Якщо ви шукаєте поетичні рядки, ці вірші ідеально підійдуть для листівки:

Універсальне привітання: З Днем ангела, хай сонце ніжно сяє В твоїм житті, і на твоїм віку. Хай ангел береже і захищає, І просить в Бога доленьку легку. Хай будуть всі стежки твої безхмарні, І щастя в домі, і в душі квітує, Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні, І Бог твої молитви завжди чує!

Коротке та радісне: Щоб здоров’я міцним було, І більше щастя прибуло! Вітаю з іменинами!

Історія свята 6 червня

За новим церковним календарем в Україні 6 червня вшановують пам’ять преподобного Віссаріона чудотворця Єгипетського та преподобного Іларіона Нового.

Преподобний Віссаріон походив із Єгипту. Прагнучи до чернечого життя, він багато мандрував, відвідуючи святі місця, зокрема Єрусалим та Йорданську пустелю. Він прийняв обітницю мовчання, проводив дні у безмовності, харчувався лише раз на тиждень, а одного разу зміг простояти не рухаючись 40 днів та ночей без води та їжі.