Стиль життя

Іменини 11 червня: списки імен за всіма календарями, традиції свята та найкращі привітання

Автор: Аліна Павленко

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Щодня ми маємо чудовий привід сказати теплі слова тим, кого любимо. Якщо на календарі 11 червня, варто перевірити, хто з ваших рідних чи знайомих відзначає День ангела. Ми підготували для вас зручні списки іменинників за обома стилями літочислення, значення імен та готові тексти для привітань.

Кого вітати з Днем ангела 11 червня

Щоб ви могли швидко знайти потрібне ім’я, ми розділили іменинників на дві категорії.

За новим (новоюліанським) календарем:

  • Варфоломій — ім’я має давньогрецьке коріння і означає «син Птолемея». У дорослому віці такі чоловіки стають відповідальними, чесними та схильними до глибокої аналітики.
  • Варнава — перекладається з івриту як «син утіхи». Зазвичай це дуже надійні люди, які завжди здатні підтримати у складну хвилину.
  • Єфрем — давньоєврейське ім’я, що тлумачиться як «той, хто приносить плоди». Спокійний і вихований у дитинстві, а дорослим стає справжнім лідером.
  • Марія — популярне ім’я давньоєврейського походження, означає «кохана». Марії зазвичай працьовиті, добродушні, товариські та мають проникливий розум.

За старим (юліанським) календарем:

  • Богдан — красиве старослов’янське ім’я, що означає «Богом даний». Такі люди часто відрізняються доброзичливістю, творчим підходом до життя та безкорисливістю.
  • Іван — ім’я єврейського походження, яке перекладається як «Бог помилував». Це рішучі люди, яким часто бажають залізобетонного спокою.
  • Марія — жінки з цим іменем також святкують іменини 11 червня за старим стилем.

Найкращі привітання з Днем ангела у прозі

Збережіть ці тексти, щоб надіслати їх близьким у святковий день:

Душевне привітання: Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, захищаючи від усього лихого і ведучи по життю шляхом добра, радості та гармонії. Бажаю міцного здоров’я, щастя в серці і світла на душі. Зі святом!

Для натхнення: З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець сповнює життя теплом і світлом, оберігає від негараздів і надихає на нові звершення. Бажаю завжди відчувати підтримку згори і жити у мирі з собою та світом.

Коротке та влучне: Імениннику, зі святом тебе! Бажаю залізобетонного спокою, міцного здоров’я і щоб усі твої плани реалізовувалися легко. Хай щастить у всьому!

Найкращі привітання з іменинами у віршах

Ці теплі рядки чудово доповнять будь-яку святкову листівку:

Щирі побажання: Ми бажаєм Вам багато: Щоб було щоденно свято, Квітів купи, подарунків, Найсерйозніших стосунків!

Коротке вітання: У долонях зірок з неба, Грошиків ще більш, ніж треба, До ста років молодіти, Жити файно, легко жити! З іменинами!

Історія церковного свята 11 червня

За новим церковним календарем 11 червня православні віряни вшановують пам’ять святих апостолів Варфоломія і Варнави.

Апостол Варфоломій був одним із 12 найближчих учнів Ісуса Христа. Після вознесіння Спасителя він активно поширював християнське вчення, зцілював хворих людей і допомагав нужденним. За свою місію святий був підданий жорстоким тортурам і прийняв мученицьку смерть.

Святий Варнава належав до 70-ти апостолів і народився на острові Кіпр. Саме він колись підтримав апостола Павла після того, як той навернувся до віри, і супроводжував його у місіонерських подорожах. Варнава заснував на Кіпрі православну церкву, де згодом також загинув за віру.

У народному календарі 11 червня здавна називали «Варнавин день» або ж «Варнава Суничник». Ця назва виникла через те, що саме в цей період у лісах починають масово достигати дикі суниці, і люди традиційно розпочинали їхній збір.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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