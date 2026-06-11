Щодня ми маємо чудовий привід сказати теплі слова тим, кого любимо. Якщо на календарі 11 червня, варто перевірити, хто з ваших рідних чи знайомих відзначає День ангела. Ми підготували для вас зручні списки іменинників за обома стилями літочислення, значення імен та готові тексти для привітань.
Кого вітати з Днем ангела 11 червня
Щоб ви могли швидко знайти потрібне ім’я, ми розділили іменинників на дві категорії.
За новим (новоюліанським) календарем:
- Варфоломій — ім’я має давньогрецьке коріння і означає «син Птолемея». У дорослому віці такі чоловіки стають відповідальними, чесними та схильними до глибокої аналітики.
- Варнава — перекладається з івриту як «син утіхи». Зазвичай це дуже надійні люди, які завжди здатні підтримати у складну хвилину.
- Єфрем — давньоєврейське ім’я, що тлумачиться як «той, хто приносить плоди». Спокійний і вихований у дитинстві, а дорослим стає справжнім лідером.
- Марія — популярне ім’я давньоєврейського походження, означає «кохана». Марії зазвичай працьовиті, добродушні, товариські та мають проникливий розум.
За старим (юліанським) календарем:
- Богдан — красиве старослов’янське ім’я, що означає «Богом даний». Такі люди часто відрізняються доброзичливістю, творчим підходом до життя та безкорисливістю.
- Іван — ім’я єврейського походження, яке перекладається як «Бог помилував». Це рішучі люди, яким часто бажають залізобетонного спокою.
- Марія — жінки з цим іменем також святкують іменини 11 червня за старим стилем.
Найкращі привітання з Днем ангела у прозі
Збережіть ці тексти, щоб надіслати їх близьким у святковий день:
Душевне привітання: Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, захищаючи від усього лихого і ведучи по життю шляхом добра, радості та гармонії. Бажаю міцного здоров’я, щастя в серці і світла на душі. Зі святом!
Для натхнення: З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець сповнює життя теплом і світлом, оберігає від негараздів і надихає на нові звершення. Бажаю завжди відчувати підтримку згори і жити у мирі з собою та світом.
Коротке та влучне: Імениннику, зі святом тебе! Бажаю залізобетонного спокою, міцного здоров’я і щоб усі твої плани реалізовувалися легко. Хай щастить у всьому!
Найкращі привітання з іменинами у віршах
Ці теплі рядки чудово доповнять будь-яку святкову листівку:
Щирі побажання: Ми бажаєм Вам багато: Щоб було щоденно свято, Квітів купи, подарунків, Найсерйозніших стосунків!
Коротке вітання: У долонях зірок з неба, Грошиків ще більш, ніж треба, До ста років молодіти, Жити файно, легко жити! З іменинами!
Історія церковного свята 11 червня
За новим церковним календарем 11 червня православні віряни вшановують пам’ять святих апостолів Варфоломія і Варнави.
Апостол Варфоломій був одним із 12 найближчих учнів Ісуса Христа. Після вознесіння Спасителя він активно поширював християнське вчення, зцілював хворих людей і допомагав нужденним. За свою місію святий був підданий жорстоким тортурам і прийняв мученицьку смерть.
Святий Варнава належав до 70-ти апостолів і народився на острові Кіпр. Саме він колись підтримав апостола Павла після того, як той навернувся до віри, і супроводжував його у місіонерських подорожах. Варнава заснував на Кіпрі православну церкву, де згодом також загинув за віру.
У народному календарі 11 червня здавна називали «Варнавин день» або ж «Варнава Суничник». Ця назва виникла через те, що саме в цей період у лісах починають масово достигати дикі суниці, і люди традиційно розпочинали їхній збір.