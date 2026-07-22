Наука

Ель-Ніньйо різко посилюється: вчені попередили, чого чекати до 2027 року

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Супер Ель-Ніньйо продовжує посилюватися і може стати одним із найпотужніших за останні роки. Вчені зафіксували стрімке зростання температури поверхні Тихого океану та попереджають, що кліматичне явище впливатиме на погоду щонайменше до 2027 року.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на дослідження вчених Колумбійського університету.

За даними дослідників, температура поверхні води у тропічній частині Тихого океану продовжує зростати. Якщо у квітні-червні вона була в середньому на 0,98°C вищою за норму, то вже у червні відхилення сягнуло 1,55°C, а станом на 15 липня2,1°C.

«Спостереження за температурою поверхні Тихого океану свідчать, що умови Ель-Ніньйо продовжують посилюватися, а це означає, що явище розвивається у напрямку дуже сильного Ель-Ніньйо», – зазначили дослідники.

Якою буде погода через Ель-Ніньйо

Фахівці також проаналізували атмосферні показники, які підтверджують подальше посилення кліматичного явища. За прогнозами, ймовірність того, що Ель-Ніньйо триватиме щонайменше до березня 2027 року, становить 100%, а до травня – 94%.

Всесвітня метеорологічна організація прогнозує, що цього року через Ель-Ніньйо температура буде вищою за норму майже в усіх регіонах світу. Найсильніше потепління очікується у Північній Америці, Європі, Північній Африці, більшій частині Азії, а також у тропічних регіонах Африки та Південно-Східної Азії.

Водночас британська Метеорологічна служба вважає, що для Великої Британії Ель-Ніньйо може означати більш вологу й вітряну осінь, а наприкінці зими — навпаки, холодніші та спокійніші погодні умови.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Розкрито таємницю метеорита, що спричинив загибель динозаврів

Денис Коротинський -
Міжнародна команда геологів і фізиків з'ясувала, з якого саме...

В Іспанії знайшли сандалі віком понад 2300 років: вони чудово збереглися

Денис Коротинський -
В Іспанії археологи виявили вісім добре збережених підошов сандалій,...

Чи була висадка на Місяць постановкою: вчені навели три неспростовні докази

Денис Коротинський -
Річниця історичної місії Apollo 11 знову спровокувала хвилю теорій...

У США помітили дивного єнота-мутанта: вчені пояснили, що з ним сталося

Денис Коротинський -
Жителі американського Сіетла звернули увагу на незвичайну тварину, яка...