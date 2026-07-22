Супер Ель-Ніньйо продовжує посилюватися і може стати одним із найпотужніших за останні роки. Вчені зафіксували стрімке зростання температури поверхні Тихого океану та попереджають, що кліматичне явище впливатиме на погоду щонайменше до 2027 року.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на дослідження вчених Колумбійського університету.

За даними дослідників, температура поверхні води у тропічній частині Тихого океану продовжує зростати. Якщо у квітні-червні вона була в середньому на 0,98°C вищою за норму, то вже у червні відхилення сягнуло 1,55°C, а станом на 15 липня – 2,1°C.

«Спостереження за температурою поверхні Тихого океану свідчать, що умови Ель-Ніньйо продовжують посилюватися, а це означає, що явище розвивається у напрямку дуже сильного Ель-Ніньйо», – зазначили дослідники.

Якою буде погода через Ель-Ніньйо

Фахівці також проаналізували атмосферні показники, які підтверджують подальше посилення кліматичного явища. За прогнозами, ймовірність того, що Ель-Ніньйо триватиме щонайменше до березня 2027 року, становить 100%, а до травня – 94%.

Всесвітня метеорологічна організація прогнозує, що цього року через Ель-Ніньйо температура буде вищою за норму майже в усіх регіонах світу. Найсильніше потепління очікується у Північній Америці, Європі, Північній Африці, більшій частині Азії, а також у тропічних регіонах Африки та Південно-Східної Азії.

Водночас британська Метеорологічна служба вважає, що для Великої Британії Ель-Ніньйо може означати більш вологу й вітряну осінь, а наприкінці зими — навпаки, холодніші та спокійніші погодні умови.