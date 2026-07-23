Є два варіанти: Зеленський розповів, що чекає на Україну взимку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутня зима може стати переломним етапом у війні з Росією. За його словами, подальший розвиток подій залежатиме від ситуації на фронті та здатності України зберегти стійкість оборони.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

Зеленський назвав два можливі сценарії

Президент наголосив, що головним пріоритетом України залишається досягнення справедливого миру дипломатичним шляхом.

«Якщо ми збережемо стійкість, це створить можливість для переговорів і завершення війни», — зазначив Зеленський.

Водночас він попередив, що існує й інший сценарій. Якщо переговорний процес не розпочнеться, Росія може вдатися до нової ескалації бойових дій та активізувати мобілізацію для продовження війни.

Що відбувається в оточенні Путіна

За словами президента, українська розвідка фіксує різні настрої серед представників російського керівництва.

Зеленський повідомив, що частина оточення Володимира Путіна виступає за пошук шляхів завершення війни через погіршення економічної ситуації в Росії. Водночас інша група, навпаки, наполягає на продовженні бойових дій та розширенні військової кампанії.

Президент наголосив, що Україна уважно стежить за внутрішніми процесами в Росії, однак вирішальним чинником залишається ситуація на полі бою. Саме стійкість українських Сил оборони, за його словами, визначить, чи з’явиться шанс перевести війну в дипломатичну площину, чи Росія обере шлях подальшої ескалації.