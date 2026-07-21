Американські системи протиповітряної оборони Patriot вже довели свою ефективність у перехопленні російських балістичних ракет під час повномасштабної війни. Однак питання, чи здатні вони знищити ракету з ядерною боєголовкою, залишається одним із найактуальніших.

Про це розповів головний редактор Defence Express Олег Катков в інтерв’ю The Page.

За словами експерта, комплекс Patriot PAC-3 створений для перехоплення балістичних ракет малої дальності, зокрема ракет комплексу «Іскандер». Якщо така ракета буде оснащена ядерною боєголовкою, система теоретично здатна її знищити ще в повітрі.

Чи станеться ядерний вибух після перехоплення

Як пояснив Катков, ракети-перехоплювачі Patriot працюють за принципом прямого кінетичного удару. Вони не підривають ціль вибухівкою, а руйнують її завдяки величезній швидкості зіткнення.

Саме тому, за словами експерта, у разі перехоплення ракети з ядерною боєголовкою ядерного вибуху не повинно статися. Водночас уламки бойової частини можуть впасти на землю та спричинити радіаційне забруднення, яке потребуватиме спеціальної дезактивації.

Чи здатен Patriot захистити від усіх ядерних ракет

Експерт наголосив, що Patriot не призначений для перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет, таких як «Ярс» або «Тополь-М». Для боротьби з такими цілями США використовують системи протиракетної оборони THAAD та ракети-перехоплювачі SM-3.

Водночас успішне застосування Patriot в Україні підтвердило ефективність американської концепції багаторівневої протиракетної оборони. За словами Каткова, це стало важливим сигналом, адже вперше комплекс продемонстрував свої можливості в умовах реальної масштабної війни проти сучасних балістичних ракет.