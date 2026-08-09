Дрони ЗСУ атакували С-400 біля «палацу Путіна» у Геленджику

Українські безпілотники в ніч проти 9 серпня атакували позицію російського зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у районі Геленджика Краснодарського краю. Система ППО розташовувалася неподалік комплексу на узбережжі Чорного моря, відомого як «палац Путіна».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним «Мадяр».

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: КНДР розгорне ракетний підрозділ у Росії для ударів по Україні

Що відомо про удар по С-400

За словами Бровді, напередодні, 8 серпня, російський комплекс С-400 здійснив шість ракетних пусків. Уже наступної ночі його позицію атакували українські безпілотники. Командувач СБС заявив, що після удару на території об’єкта тривалий час спостерігалася пожежа.

«Три години горіла і пихтіла позиція С-400 у Геленджику, на березі, безпосередньо поруч із катакомбами», — написав «Мадяр».

С-400 став не єдиним російським об’єктом протиповітряної оборони, який потрапив під удар цієї ночі. За інформацією командувача СБС, українські сили атакували ще кілька комплексів та радіолокаційних станцій на території Краснодарського краю і Ростовської області.

Серед заявлених уражених об’єктів:

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

зенітний ракетний комплекс «Тор» поблизу Пудового Ростовської області;

поблизу Пудового Ростовської області; зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» у Єйську Краснодарського краю;

у Єйську Краснодарського краю; радіолокаційна станція «Підліт-К1» у районі Головатівки Ростовської області;

у районі Головатівки Ростовської області; радіолокаційна станція «Каста 2Е2» у Латоновому Ростовської області.

Крім того, Бровді заявив про знищення в Чорному морі трьох суден, які він відніс до російського «тіньового флоту». За його словами, йдеться про нафтовий танкер та два суховантажні судна.

Чому район Геленджика привертає увагу

Позиція С-400 розташовувалася неподалік великого комплексу на чорноморському узбережжі, який після розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального став широко відомим як «палац Путіна». Об’єкт площею близько 17,7 тисячі квадратних метрів розташований приблизно за 20 кілометрів від Геленджика.

За даними розслідування ФБК, на території комплексу розташовані головна будівля, вертолітний майданчик, амфітеатр, льодовий палац, церква та інші об’єкти. Над районом встановлена безпольотна зона. Вартість будівництва комплексу розслідувачі свого часу оцінювали щонайменше у 100 мільярдів рублів.

Це вже не перший інцидент із безпілотниками поблизу Геленджика останнім часом. На початку серпня російська сторона повідомляла про падіння дрона в Архипо-Осипівці, розташованій приблизно за 22 кілометри від комплексу.