Сьогоднішній день дарує нам ще одну чудову можливість сказати приємні слова своїм рідним та знайомим. Якщо на календарі 27 червня, настав час дізнатися, хто відзначає свої іменини. Ми підготували для вас актуальні списки імен за обома стилями церковного календаря, зібрали теплі готові привітання та розповіли про традиції цього дня.

Кого вітати з Днем ангела 27 червня: списки іменинників

Щоб вам було зручно шукати, ми розподілили імена відповідно до нового та старого стилів літочислення.

За новим (новоюліанським) календарем святкують:

Олександр — ім’я грецького походження, що означає «захисник».

Володимир — слов’янське ім’я, яке тлумачиться як «той, хто володіє світом».

Георгій (Єгор) — перекладається як «землероб».

Іван — має єврейське коріння та означає «Бог помилував».

Петро — з давньогрецької перекладається як «камінь» або «скеля».

Іванна та Яна — жіночі форми імені Іван, що також означають милість Божу.

За старим (юліанським) календарем іменини відзначають:

Єлисей — давньоєврейське ім’я, що означає «Бог — спасіння».

Мефодій — має давньогрецьке походження і перекладається як «той, хто шукає».

Павло — латинське ім’я, яке означає «маленький» або «молодший».

Мстислав — слов’янське ім’я, що складається зі слів «помста» та «слава».

Микола — перекладається з давньогрецької як «переможець народів».

Найкращі привітання з Днем ангела у прозі та віршах

Ці щирі слова ідеально підійдуть для того, щоб надіслати їх у месенджері:

Вітаю з радісним і світлим днем, з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від бід та заздрісних очей. Бажаю, щоб твоя душа завжди була сповнена любов’ю та щастям, а в кожному дні траплялося неймовірне диво!

З іменинами! Бажаю міцного здоров’я, гармонії в душі та невичерпної енергії. Нехай твій ангел-охоронець допомагає здійснювати найзаповітніші мрії та вказує правильний шлях у житті.

Вітаю з Днем ангела! Нехай веселим і легким завжди залишається твій характер. Бажаю родинного затишку, успіхів у всіх починаннях та мирного неба над головою.

Шукаєте римовані рядки для листівки? Збережіть ці варіанти:

Твій ангел-хранитель поруч літає, Від бід і негод тебе захищає. Бажаю в житті тільки світлих доріг, І щоб у всьому Господь допоміг! З іменинами щиро вітаю, Радості, щастя й любові бажаю!

Що за церковне свято 27 червня: історія та традиції

За новим церковним календарем 27 червня православні віряни вшановують пам’ять преподобного Самсона Странноприємця, якого також знають як Самсона Лікаря. Він народився в Римі у багатій родині та здобув чудову медичну освіту. Після смерті батьків святий роздав свій спадок і присвятив життя безкоштовному лікуванню бідних людей. Завдяки своєму таланту він зміг зцілити навіть візантійського імператора Юстиніана, але відмовився від нагороди, попросивши натомість збудувати лікарню та притулок для мандрівників. У народній традиції цей день прозвали «Самсон Сіногній», оскільки вважалося, що затяжні дощі в цей період псують скошене сіно.

За старим стилем віряни згадують пророка Єлисея та святителя Мефодія. Пророк Єлисей був біблійним чудотворцем та спадкоємцем пророка Іллі.

Знаючи ці давні традиції та пам’ятаючи про імена своїх близьких, ви завжди зможете вчасно і красиво привітати їх з Днем ангела. Збереження пам’яті про своїх небесних покровителів допомагає підтримувати духовний зв’язок з минулим, а щирі слова побажань роблять наше сьогодення світлішим і добрішим.