Річниця історичної місії Apollo 11 знову спровокувала хвилю теорій змови в соцмережах. Скептики вкотре заявили, що висадка людей на Місяць нібито була постановкою. Водночас науковці наголошують: існує щонайменше три вагомі докази, які підтверджують, що астронавти NASA справді побували на супутнику Землі.

Про це повідомляє Daily Mail.

На Місяці досі залишаються сліди місій Apollo

Під час експедицій астронавти залишили на поверхні Місяця посадкові модулі, наукове обладнання та спеціальні світловідбивачі, які використовують досі. У 2011 році апарат Lunar Reconnaissance Orbiter детально сфотографував місця посадки місій Apollo, де видно навіть сліди астронавтів, що збереглися через відсутність атмосфери.

Одним із найважливіших доказів є лазерний ретрорефлектор, встановлений екіпажем Apollo 11. Саме завдяки йому вчені й сьогодні вимірюють відстань до Місяця, спрямовуючи лазерний промінь і фіксуючи час його повернення.

Місячні породи досі досліджують лабораторії світу

За час усіх місій Apollo NASA доставило на Землю 382 кілограми місячного ґрунту та каміння. Ці зразки десятиліттями досліджують незалежні лабораторії в різних країнах, зокрема й ті, які були геополітичними суперниками США.

Фахівці встановили, що хімічний склад цих порід відрізняється від земних, а їхні властивості повністю відповідають походженню з Місяця. Ба більше, результати збігаються зі зразками, які вже у XXI столітті доставили китайські автоматичні місії.

Підробити місію було б майже неможливо

Астрономи також звертають увагу, що місії Apollo залишили після себе понад 8 тисяч фотографій, тисячі годин відео та аудіозаписів переговорів, які перебувають у відкритому доступі. За понад пів століття жодних достовірних доказів їхньої фальсифікації так і не з’явилося.

Крім того, польоти відстежували не лише американські фахівці. Під час холодної війни за місією стежив і Радянський Союз, який мав усі підстави спростувати успіх США, однак жодного разу не поставив під сумнів сам факт висадки на Місяць. На думку науковців, саме сукупність незалежних доказів робить версію про “місячну змову” неспроможною.