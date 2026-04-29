Сили оборони України під час атак на російські великі десантні кораблі в окупованому Криму здебільшого лише пошкоджують їх, а не топлять остаточно. Головною причиною є вимушене використання безпілотників замість потужних крилатих чи балістичних ракет.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на інтерв’ю капітана 1-го рангу запасу, колишнього заступника начальника штабу ВМС ЗСУ Андрія Риженка для Radio NV.

За словами військового експерта, для повного знищення судна потрібні ракети типу ATACMS, які спричиняють глибокий проникаючий вибух безпосередньо всередині корпусу. Наразі ж українські оборонці застосовують дрони з відносно невеликою бойовою частиною, які завдають лише контактного удару по зовнішній обшивці.

«Якщо була б можливість, то втопили б. Для того, щоб втопити — треба крилаті ракети або ATACMS. Якщо така ракета влучить, то звичайно він піде на дно. А їх немає або дуже обмежена кількість. Тому використовують дрони. Вони є в достатній кількості», — пояснив Андрій Риженко.

Росія має змогу досить швидко відновлювати пошкоджені десантні кораблі проєктів 1171 чи 775. Через свій солідний вік ці судна мають мінімальну кількість складної електроніки, яка могла б критично постраждати від зовнішнього вибуху безпілотника.

«Я думаю, години або дні йдуть, щоб заварити пошкодження. Електроніки там дуже небагато. Цим кораблям як мінімум понад 40 років, а “Ямалу” уже під 60. Тоді слово “електроніка” було не так розповсюджено», — зазначив капітан 1-го рангу.

Попри ці технічні нюанси, експерт наголошує на необхідності продовжувати безперервний дроновий тиск на Чорноморський флот РФ. Регулярні удари стримують ворога від десантних операцій та руйнують його логістику. Водночас проведення таких атак ускладнюється тим, що окупанти стягнули до Криму рекордну кількість комплексів С-400 та «Панцир», перетворивши півострів та Кримський міст на найбільш захищені системами ППО об’єкти у світі.