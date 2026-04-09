Апетити Кремля виходять далеко за межі Донбасу. Російське командування виношує плани щодо розширення так званої «буферної зони» аж до південно-західної частини Вінницької області.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на свіжий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що подібні наміри ворога повністю відповідають загальній експансивній риториці російських чиновників. Висування територіальних претензій далеко за межами сходу України остаточно руйнує міф Кремля про те, що ймовірні мирні переговори залежать виключно від поступок Києва щодо Донецької області.

«Росія вперше планує створити буферну зону на південному заході Вінницької області України з території невизнаного Придністров’я», — розповів заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса.

Експерти ISW нагадують, що амбітні військові цілі окупантів регулярно провалюються. За попередніми оцінками, ще торік Росія мала намір захопити ключові території Донбасу до вересня 2025 року, а згодом — решту Херсонщини та лівобережжя України. Апетити ворога охоплювали навіть більшу частину Одеської та Миколаївської областей до кінця 2026 року. Проте станом на квітень цього року жодна з цих стратегічних задач не була виконана.

Попри відсутність реальних успіхів на полі бою та нездатність здійснити масштабні прориви, РФ продовжує сигналізувати про свої непомірні апетити. Заяви про необхідність створення «буферних зон» використовуються Кремлем як інструмент тиску для встановлення умов, щоб у майбутньому вимагати від України віддати території, де російських військ взагалі немає.