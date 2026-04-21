Бої на Донеччині та Харківщині: в ISW пояснили новий задум російського командування

Російське військове командування змінило тактику і переключило увагу на другорядні напрямки. Окупанти розпочали серію розвідувальних штурмів по всій лінії фронту, залучаючи техніку на тих ділянках, які раніше не вважалися пріоритетними для Москви.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

- Реклама -

Аналітики зазначають, що масовані атаки на непріоритетних напрямках мають на меті виявити слабкі місця в українській обороні перед можливим масштабним наступом. Проте наразі ці дії не принесли ворогу тактичних успіхів.

На Сумщині російські спроби створити так звану «буферну зону» повністю зупинені. На Харківському напрямку Сили оборони не лише тримають рубежі, але й продовжують успішно контратакувати, паралельно завдаючи точкових ударів по російських системах ППО та складах боєприпасів у тилу.

- Реклама -

«Бої на Донеччині не вщухають, але російські сили не здатні переломити хід війни. На півдні, у Запорізькій та Херсонській областях, ворог продовжує спроби дрібних проникнень, проте українські підрозділи міцно утримують позиції», — констатують військові аналітики.

Компенсуючи невдачі на полі бою, російська армія посилює терор цивільного населення. У ніч на 21 квітня ворог масовано атакував Україну ударними дронами.

У центрі Харкова зафіксовано влучання безпілотника в адміністративну будівлю. По Сумах росіяни завдали серії ударів, поціливши у житловий сектор та місцеву лікарню. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки, наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, серед яких 17-річний підліток.