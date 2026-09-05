Магній відіграє вирішальну роль у підтримці здоров’я кісток, нормалізації артеріального тиску та повноцінній роботі м’язів. Попри це, значна частина людей щодня стикається з його дефіцитом. І хоча традиційно найкращим джерелом мінералу вважають мигдаль, існує низка звичних продуктів, які містять значно вищу концентрацію цієї речовини.

Про це повідомляє профільне видання Verywell Health.

Експерти виділяють кілька доступних джерел, які суттєво перевершують популярні горіхи за вмістом мінералу:

Варений шпинат: одна склянка приготовленої зелені забезпечує близько 157 мг речовини, що становить 38% від добової потреби людини, а також постачає фолати, залізо, вітаміни та калій.

Гарбузове насіння: одна унція (близько 28 г) смаженого насіння містить 156 мг мінералу (37% від норми) разом із цинком, залізом та рослинним білком.

Насіння чіа: порція у 28 г дає 111 мг магнію (26% добової норми), клітковину, антиоксиданти та цінні омега-3 жирні кислоти.

Бразильські горіхи: окрім високої концентрації селену, 28 г продукту містять 107 мг магнію, що перекриває чверть щоденної потреби організму.

Боби едамаме: одна склянка очищених соєвих бобів забезпечує 99 мг мінералу (24% від добової норми), а також дає організму багато клітковини та білка.

Скумбрія: 85-грамова порція риби містить 83 мг магнію, вітамін D, вітамін B12 та протизапальні жирні кислоти.

Амарант: пів склянки звареної крупи надає 80 мг мінералу, а повна порція здатна перекрити 38% добової норми без вмісту глютену.

Медичні фахівці наголошують на надзвичайній важливості збалансованого харчування для засвоєння цього мінералу.

«Магній є універсальним регулятором в організмі та необхідний для енергетичного обміну, роботи м’язів, формування кісток, регуляції тиску, контролю цукру в крові, імунітету тощо», — зазначила членкиня медичної експертної ради Меггі Мун.

Більшості дорослих людей потрібно від 310 до 420 мг магнію на добу. Лікарі радять комбінувати такі продукти (наприклад, подавати скумбрію з кіноа або додавати насіння у перекуси), оскільки організм зазвичай засвоює менше ніж половину спожитого мінералу. Також варто враховувати, що кофеїн, деякі ліки, нестача або надлишок кальцію та білка можуть значно погіршувати його поглинання організмом.