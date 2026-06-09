Українські військові продовжують методично знищувати ключову логістику російської армії в тимчасово окупованому Криму. Під нищівні удари регулярно потрапляють стратегічні нафтобази та важливі залізничні вузли.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними американських аналітиків, у ніч проти 8 червня Сили спеціальних операцій успішно атакували нафтобазу «Атан» у селищі Гвардійське. Цей стратегічний об’єкт є критично важливим елементом паливної логістики ворога на півдні. На величезній території були розташовані 17 резервуарів для зберігання пального, потужна насосна станція та розгалужена інфраструктура для транспортування ресурсу залізницею й великогабаритним автотранспортом.

Одразу після нічної атаки місцеві жителі масово фіксували серію вибухів та масштабну пожежу. Точний український удар також зачепив залізничну інфраструктуру, викликавши перебої з електропостачанням. Одночасно окупаційна влада визнала ураження локомотива на маршруті Москва — Сімферополь, що призвело до повної зупинки руху пасажирських потягів.

Регулярні удари ЗСУ спровокували на півострові тотальний дефіцит палива. Окупаційна адміністрація в паніці запровадила жорсткі обмеження на продаж бензину, реалізуючи його виключно за спеціальними QR-кодами з лімітом до 20 літрів на людину. Проте навіть ці безпрецедентні заходи не рятують ситуацію: реальний попит у рази перевищує доступні обсяги на заправках. Місцеві жителі скаржаться, що цифрові талони розбирають буквально за лічені хвилини, змушуючи водіїв масово виїжджати на територію Росії. Це вже стало причиною гігантських заторів на Керченському мосту.

Критичну ситуацію на півострові був змушений публічно визнати навіть Кремль. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков 8 червня офіційно підтвердив величезні труднощі з постачанням пального для потреб Криму, хоча й традиційно пообіцяв усе швидко виправити.

Аналітики ISW наголошують, що системні удари України створили 200-кілометрову зону ураження, яка ефективно перерізає ключові маршрути ворога. Після руйнування переправ логістика РФ тримається лише на сухопутному коридорі, який також перебуває під постійною загрозою. Тепер Крим із логістичного хабу перетворився на вразливий регіон, що повністю залежить від постачання з материкової частини РФ.