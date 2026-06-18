Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї дослідники виявили абсолютно новий вид акули, яка здатна виходити з океану. Ця унікальна істота використовує свої грудні плавці як лапи, щоб пересуватися морським дном та мілководдям.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Daily Star.

Хоча наукова спільнота вражена відкриттям, місцеві жителі знали про цю рибу поколіннями. Вони часто помічали, як вона перевалюється мілководними рифами під час відпливу, і прозвали її «собачою» або «ледачою акулою». Хижак належить до роду Hemiscyllium, представників якого називають ходячими акулами. Вони мешкають виключно навколо Австралії та Нової Гвінеї.

Новий вид отримав офіційну назву Hemiscyllium dudgeonae на честь дослідниці Крістін Даджон з Університету Саншайн-Кост в Австралії. Вона випадково натрапила на істоту під час нічної експедиції в затоці Мілн-Бей. Акула плавала на глибині всього одного метра над луками морської трави.

Зазвичай дев’ять інших відомих видів ходячих акул мають схожу форму та розмір тіла, тому їх розрізняють за унікальними візерунками на шкірі. Команда очікувала побачити стандартний леопардовий принт, але зовнішній вигляд знахідки кардинально відрізнявся.

«Цей новий вид має багато плям і рисок, які нагадали мені шрифт Брайля або азбуку Морзе», — зазначила дослідниця Джесс Блейквей.

Після вилову кількох особин лабораторні аналізи ДНК офіційно підтвердили генетичну унікальність «акули Морзе». Проте вчені б’ють на сполох: щойно відкритий хижак уже перебуває на межі повного зникнення. Основною загрозою є стрімке руйнування середовища існування через забудову узбережжя, розширення плантацій пальмової олії та знебарвлення коралів. Біологи побоюються, що цей вид існує виключно в межах затоки Мілн-Бей, що робить його найбільш вразливою ходячою акулою на планеті.