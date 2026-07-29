У штаті Пенсильванія (США) народився надзвичайно рідкісний двоголовий чубатий гекон, який вже успішно пережив перші чотири тижні життя. Для тварин із такою вродженою аномалією це вважається великою рідкістю, адже більшість із них гине незабаром після народження.

Про це повідомляють Новини Планети із посиланням на Daily Mail.

Незвичайне дитинча з’явилося на світ 29 червня у розпліднику Rockstar Geckos на північному сході Пенсильванії. За словами заводчиків, яйце нічим не відрізнялося від інших, тому поява двоголової рептилії стала для них повною несподіванкою. Гекона назвали Саймон і Гарфанкел — на честь відомого музичного дуету.

Фахівці пояснюють, що така аномалія має назву поліцефалія. Якщо йдеться про дві голови, використовують терміни біцефалія або діцефалія. У кожної голови є власний мозок, тоді як внутрішні органи та кінцівки залишаються спільними. Через це рухи таких тварин часто бувають нескоординованими, оскільки обидва мозки можуть одночасно подавати різні сигнали.

Втім, у випадку Саймона і Гарфанкела ситуація складається значно краще. За словами працівників Rockstar Geckos, обидві голови вже почали узгоджувати свої рухи, а жодна з них поки не домінує над іншою. Крім того, їхнє розташування не дозволяє головам кусати одна одну, що також підвищує шанси рептилії на життя.

Через чотири тижні після народження незвичайний гекон важить лише 1,8 грама. У розпліднику спеціально опублікували фотографії поруч із людським нігтем, щоб показати, наскільки маленькою залишається тварина. Публікації швидко набрали популярність у соцмережах, де користувачі назвали гекона дивовижним і зізнавалися, що спершу навіть подумали, ніби це зображення створене штучним інтелектом.

Двоголові тварини народжуються надзвичайно рідко й зазвичай мають дуже низькі шанси на виживання. Саме тому випадок із маленьким геконом привернув увагу не лише любителів рептилій, а й науковців та користувачів соціальних мереж, які уважно стежать за його розвитком.