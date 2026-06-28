Скоромовки — це не лише цікава гра, а й один із найефективніших інструментів для розвитку правильного мовлення, покращення дикції та тренування пам’яті у дітей. Вони допомагають малюкам навчитися чітко вимовляти складні звуки, роблять мову більш виразною та багатою.

Ми підготували для вас добірку з 20 найкращих українських скоромовок, які точно сподобаються вашим дітям. Для зручності ми розділили їх на категорії залежно від звуків, які вони тренують.

Скоромовки для тренування шиплячих та свистячих звуків (Ш, Ж, Ч, С, З)

Ця група звуків часто викликає труднощі у дітей дошкільного віку, тому такі скоромовки є дуже корисними для щоденної практики.

Шило шубку Шурі шило, шовком, шерстю шви обшило. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню: «Ти не вмієш так, як я, так, як ти, не вмію я». Жовтий жук у житі жив, жук із жабкою дружив. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок — сорок морок. У чотирьох черепашок четверо черепашенят.

Скоромовки для вимови губних звуків (Б, П, В, М)

Губні звуки вимагають активної роботи м’язів обличчя, і ці скоромовки стануть чудовою артикуляційною гімнастикою.

Бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біб у борщ. Був бик білогуб, білогубий бик. У бика біла губа була тупа. Пік біля кіп картоплю Прокіп. Мавпенятко мовить: «Мамо, масла, моркви, маку мало». Ворона сороці намисто купила, в намисті сорока намистинки лічила.

Скоромовки для тренування звука «Р»

Звук «Р» — найскладніший для багатьох малюків. Регулярне повторення цих рядків допоможе «завести моторчик».

На дворі трава, на траві дрова. Не рубай дрова на траві двора. Карл у Клари украв корали, а Клара у Карла украла кларнет. Рак рачкує, рак спішить, рак до річки рачки мчить. Тигреня руде гарчить, тигреня гарчати вчить. Морж у морі днями кисне, море для моржа корисне.

Короткі та веселі скоромовки для найменших

Для діток, які тільки починають знайомство зі скоромовками, краще обирати короткі римовані історії з простим сюжетом.

Летів горобчик, сів на стовпчик. Прибіг хлопчик, утік горобчик. Мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжки. Перепілка — гарна птиця, та хлоп’ят вона боїться. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок, дрібних квіточок. Чорної ночі чорний кіт стрибнув у чорний димохід.

Як правильно вчити скоромовки з дитиною

Щоб заняття приносили користь і не перетворювалися на нудний урок, дотримуйтеся кількох простих правил:

Прочитайте текст повільно: Дитина повинна чітко почути всі звуки.

Поясніть значення: Переконайтеся, що малюк розуміє всі слова (наприклад, що таке «кіпа» або хто такий «шпак»).

Проговоріть разом по складах: Розкажіть скоромовку повільно, наче розжовуючи кожне слово.

Збільшуйте темп: Коли дитина почне вимовляти слова без помилок, поступово прискорюйте темп.

Влаштуйте змагання: Хто скаже скоромовку найшвидше і не зіб’ється — той переміг!

Вивчення скоромовок українською мовою — це чудова можливість провести час із дитиною з користю, наповнюючи дім веселим сміхом та новими знаннями.