Виховання не закінчується, коли дитина стає дорослою. Те, як батьки спілкуються зі своїми синами та доньками, і надалі впливає на їхній емоційний стан, самооцінку та здатність будувати здорові стосунки. Фахівці застерігають, що деякі звичні фрази можуть завдати не меншої шкоди, ніж відверті конфлікти.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Pakistan Journal of Medical Sciences.

Яких фраз батькам краще уникати

Дослідження, показало, що токсична модель спілкування в родині може призводити до проблем із самооцінкою, встановленням особистих кордонів і довірою навіть у дорослому віці.

До найнебезпечніших фраз психологи віднесли:

«Ти робиш недостатньо».

«Чому ти не такий, як інші?».

«Напевно, я погана мама (або поганий батько)».

«У тебе життя значно легше, ніж було в мене».

«Ласкаво просимо в доросле життя».

«Ти повинен це зробити».

«У тебе немає вибору».

«Чому ти майже не буваєш удома?».

«Тобі нове життя важливіше за нас».

«Ти не знаєш, про що говориш».

«Ти просто ще незрілий».

«Я не повинен просити вибачення».

Як зберегти довірливі стосунки

Фахівці наголошують, що здорове спілкування з дорослими дітьми має будуватися на повазі, підтримці та визнанні їхнього права самостійно ухвалювати рішення. Не менш важливо вміти вислухати, проявити емпатію та визнавати власні помилки.

«Підтримка, відкритість і повага до вибору дорослих дітей є основою здорових сімейних стосунків», — наголошують автори дослідження.

На думку психологів, відмова від маніпуляцій, порівнянь і знецінення допомагає зберегти довіру між батьками та дітьми навіть після того, як вони починають самостійне життя.