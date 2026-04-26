Сполучені Штати Америки під керівництвом Дональда Трампа втратили статус головного захисника свободи та демократії у світі. Тепер цей символічний смолоскип світового лідерства перехопила Україна, що досі не всі західні політики готові повністю усвідомити та прийняти.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на резонансну авторську статтю ветерана армії США Девіда Френча для видання The New York Times.

Замість того, щоб зникнути з мапи під натиском російських окупантів, українська держава завела агресора в глухий кут і здійснила справжню технологічну революцію на полі бою. Оглядач наголошує, що Київ більше не можна сприймати як «відчайдушного аутсайдера». Україна перетворилася на незамінного безпекового партнера, який будує нову геополітичну реальність і показує світу, як зберегти незалежність у постамериканську епоху.

Девід Френч жорстко розкритикував помилкову тезу Трампа про те, що Україна нібито «не має карт» у цій війні. Насправді українські Сили оборони стали найбільшою та найбоєздатнішою армією вільного світу. Ветеран переконаний, що в умовах сучасної наземної війни та масованого застосування безпілотників ЗСУ вже перевершують за реальною ефективністю навіть американську армію.

На тлі українських успіхів політика Вашингтона свідомо руйнує глобальні альянси, які формувалися поколіннями. Європа більше не вірить у довгострокову надійність США, розуміючи, що геополітичний розкол стосується не лише фігури Трампа, а й критичної маси самих американців, які свідомо повернули його до влади.

Оскільки політика не терпить вакууму, місце лідера неминуче займають інші. За словами американського журналіста, вперше за його життя стратегічне та моральне серце захисту ліберальної демократії б’ється не у Вашингтоні, Лондоні чи Парижі. Воно перемістилося до Києва, де мужній народ підхопив смолоскип, який випустила Америка.